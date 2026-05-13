大きな遠心力を発生させられる姿勢を作る【三觜喜一のKWレッスン】

首のポジションをチェック

【三觜喜一のキーワードレッスン】

どんなスポーツでも首が据わっている選手は、よいパフォーマンスができるものです。遠心力を発生させて腕や脚、道具にスピードを与えるには頭が残っている必要があるのです。頭が前に出てしまうと大きな遠心力は発生しません。当然ゴルフにも同じことが言え、スイング中に首が据わって、頭が後ろに残っている状態をキープできているアマチュアは、多くありません。特にふだんから、長時間のデスクワークを行っている人などは、そもそも首が据わっていないので、ゴルフスイングで首を後ろに維持することは難しいのです。

それでもアドレスの段階で頭が前に突っ込むことを防ぐことはできます。前傾姿勢をとったときに胸のラインと顔の前面のラインは揃えておきましょう。こうするでアドレスが美しくなり、遠心力を発生させやすくなります。背中のラインに関してはまっすぐになっていることが大切で、反り腰はケガのもとなのでやめましょう。クラブを背中に当てるなどしてチェックしてください。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一