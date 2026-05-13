上田桃子も最初は理解できなかった？荒川流スイングとは何か！？【スウィングの真髄/辻村明志】

スウィング(円運動)とは、無限の三角形の集合体である

ゴルフのスウィングが円運動であることは間違いありません。しかし、その円運動は、「直線と直線がつくる三角形によってつくられる」と聞いて、みなさんはどう思われるでしょうか?荒川先生に最初にこういわれたとき、私の頭のなか「???????」という状態でした。

三角形の内角の和は180度であることは、小学生でも知っています。四角形の内角の和は360度。対角線を引けば三角形が2つできるからです。その理屈で五角形は540度、六角形は……とやっていくと、数が増えるほど内角の和は大きくなり円に近づいていきます。つまり円とは無限の三角形の集合体であり、円運動を極めたければ「この三角形を理解し身につけろ」というのが、荒川先生の教えでした。

もっとも先生は数学や物理の学者ではなく、そのことを合氣道など武道から身につけました。合氣道で相手を投げるのも、真剣で藁を斬るのも円運動。そして野球のバッティングもゴルフのスウィングも円運動。そこで円を構成する三角形に、さらに三角形をつくる直線に目を向けました。

ちなみに野球でもゴルフでも 先生が理想としたダウンブローは、ボールに向かってバット(クラブ)が一直線に向かうスウィングです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志