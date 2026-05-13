本日の予定【経済指標】
【韓国】
雇用統計（4月）08:00
予想 2.7% 前回 2.7%（失業率)
【日本】
国際収支（3月）08:50
予想 39000.0億円 前回 39327.0億円（経常収支)
予想 29150.0億円 前回 27090.0億円（経常収支・季調済)
予想 7800.0億円 前回 2676.0億円（貿易収支)
【豪州】
賃金指数（2026年 第1四半期）10:30
予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)
予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)
【NZ】
2年インフレ予想（2026年 第2四半期）12:00
予想 N/A 前回 2.37%（2年インフレ予想)
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2026年 第1四半期）14:30
予想 N/A 前回 7.9%（失業率)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.5% 前回 -0.6%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/02 - 05/08）20:00
予想 N/A 前回 -4.4%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります
雇用統計（4月）08:00
予想 2.7% 前回 2.7%（失業率)
【日本】
国際収支（3月）08:50
予想 39000.0億円 前回 39327.0億円（経常収支)
予想 29150.0億円 前回 27090.0億円（経常収支・季調済)
予想 7800.0億円 前回 2676.0億円（貿易収支)
【豪州】
賃金指数（2026年 第1四半期）10:30
予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)
予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)
【NZ】
2年インフレ予想（2026年 第2四半期）12:00
予想 N/A 前回 2.37%（2年インフレ予想)
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2026年 第1四半期）14:30
予想 N/A 前回 7.9%（失業率)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.5% 前回 -0.6%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/02 - 05/08）20:00
予想 N/A 前回 -4.4%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります