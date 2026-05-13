【韓国】
雇用統計（4月）08:00　
予想　2.7%　前回　2.7%（失業率)

【日本】
国際収支（3月）08:50
予想　39000.0億円　前回　39327.0億円（経常収支)
予想　29150.0億円　前回　27090.0億円（経常収支・季調済)
予想　7800.0億円　前回　2676.0億円（貿易収支)

【豪州】
賃金指数（2026年 第1四半期）10:30
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)
予想　3.4%　前回　3.4%（前年比)

【NZ】
2年インフレ予想（2026年 第2四半期）12:00　
予想　N/A　前回　2.37%（2年インフレ予想)

【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2026年 第1四半期）14:30
予想　N/A　前回　7.9%（失業率)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00　
予想　0.2%　前回　0.4%（前月比)
予想　-1.5%　前回　-0.6%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/02 - 05/08）20:00　
予想　N/A　前回　-4.4%（前週比)

生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想　0.5%　前回　0.5%（前月比)　
予想　4.8%　前回　4.0%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　4.3%　前回　3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更することがあります