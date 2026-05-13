日本テレビは13日、北中米W杯の日本テレビ系スペシャルナビゲーターに俳優・竹内涼真さんが就任したことを発表した。竹内さんは東京Vの下部組織に在籍し、ユースまでプレーした経験を持っている。



日本テレビを通じ、竹内さんは「ドキドキが止まりません。ワールドカップという憧れ続けた舞台を前に、「スペシャルナビゲーター」という役目が自分に務まるのか正直悩み抜きました。しかし、目の前のチャンスに飛び込まない選択肢は自分の人生にはないと思い、決断しました。20歳まで本気でボールを追いかけ、プロ選手になる夢を諦めた人間だからこそ、サッカー選手への特別なリスペクトがあります。今回、森保監督とお話しする機会もいただき『目標は優勝』という言葉を直接伺い、今の日本代表ならそれは決して夢物語ではないと確信しました。今の代表は、間違いなく史上最強です。僕もひとりのファンとして、そして国民の皆さんと共に現地で、テレビの前で、暑苦しいほど全力で戦う覚悟です。日本の歴史が変わる瞬間を信じ、全員で応援し熱狂しましょう!」とコメントしている。



日本テレビ系では、18年ロシア大会以来2大会ぶりに地上波テレビ中継が行われ、日本の決勝トーナメント進出のカギを握るグループリーグ第2戦チュニジア戦(6月21日)を含む、計15試合が全国生中継される。