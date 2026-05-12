Y-3がウェールズ ボナーと初コラボ　ロンドンと東京の対話がテーマのコレクション

「ワイスリー（Y-3）」が、「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」との初のコラボレーションコレクションを5月13日に発売する。アディダス オンラインショップ、CONFIRMEDアプリ、Y-3 オンラインショップ、Y-3 ZOZOTOWN、Y-3国内直営店および一部取扱店で取り扱う。

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同コレクションは、ロンドンと東京の対話をコンセプトに製作。Y-3のアーカイヴをウェールズ ボナーの視点で再解釈したもので、パリで開催されたウェールズ ボナーの2026年春夏ファッションショーで初披露された。アイテムはフットウェア、メンズとウィメンズのアパレル、アクセサリーをラインナップする。

コレクションの中心となるのは、2003年に誕生したY-3のフットウェア「Y-3 FIELD」。シグネチャーステッチを施したレザーの折り返しシュータンに、ダークブラウンの艶やかなアッパー、ストライプのライニングを組み合わせた。価格は5万8300円。

メンズアパレルは、レオパード柄のアートワークを同系色の刺繍で施したサテン素材のサテンジャケット（4万6200円）やリップストップ素材の七分丈パンツ（3万3000円）、ブルーやブラックのテーパードトラックパンツ（4万1800円）などを用意。ウィメンズでは、ホワイトカフスをあしらったブラックのトラックジャケット（4万6200円）と、ニットのタンクトップ（1万9800円）が登場する。

アクセサリーは、シルバーのハードウェアをあしらったリザードプリントレザーのボウリングバッグ（9万9000円）、サッカーにインスパイアされた2タイプのオーバーニーソックス（1万1550円）などをラインナップする。

◾️アディダス オンラインショップ／Y-3 オンラインショップ