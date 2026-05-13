13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3880ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3945.22ポイント ボリンジャーバンド3σ

3884.81ポイント ボリンジャーバンド2σ

3880.00ポイント 13日夜間取引終値

3872.90ポイント 12日TOPIX現物終値

3854.10ポイント 5日移動平均

3824.39ポイント ボリンジャーバンド1σ

3780.00ポイント 一目均衡表・転換線

3763.98ポイント 25日移動平均

3750.75ポイント 一目均衡表・基準線

3706.30ポイント 75日移動平均

3703.57ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3643.15ポイント ボリンジャーバンド2σ

3634.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3582.74ポイント ボリンジャーバンド3σ

3401.54ポイント 200日移動平均



株探ニュース