TOPIX先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3880ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3945.22ポイント ボリンジャーバンド3σ
3884.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3880.00ポイント 13日夜間取引終値
3872.90ポイント 12日TOPIX現物終値
3854.10ポイント 5日移動平均
3824.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3780.00ポイント 一目均衡表・転換線
3763.98ポイント 25日移動平均
3750.75ポイント 一目均衡表・基準線
3706.30ポイント 75日移動平均
3703.57ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3643.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
3634.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3582.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
3401.54ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3945.22ポイント ボリンジャーバンド3σ
3884.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3880.00ポイント 13日夜間取引終値
3872.90ポイント 12日TOPIX現物終値
3854.10ポイント 5日移動平均
3824.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3780.00ポイント 一目均衡表・転換線
3763.98ポイント 25日移動平均
3750.75ポイント 一目均衡表・基準線
3706.30ポイント 75日移動平均
3703.57ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3643.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
3634.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3582.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
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