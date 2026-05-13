　13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3880ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3945.22ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3884.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3880.00ポイント　　13日夜間取引終値
3872.90ポイント　　12日TOPIX現物終値
3854.10ポイント　　5日移動平均
3824.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3780.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3763.98ポイント　　25日移動平均
3750.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3706.30ポイント　　75日移動平均
3703.57ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3643.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3634.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3582.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3401.54ポイント　　200日移動平均

株探ニュース