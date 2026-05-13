グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の802ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
859.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
833.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
818.64ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
817.00ポイント 5日移動平均
807.73ポイント ボリンジャーバンド1σ
802.00ポイント 13日夜間取引終値
787.50ポイント 一目均衡表・転換線
781.60ポイント 25日移動平均
765.50ポイント 一目均衡表・基準線
755.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
750.79ポイント 75日移動平均
736.96ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
729.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
703.22ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
859.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
833.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
818.64ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
817.00ポイント 5日移動平均
807.73ポイント ボリンジャーバンド1σ
802.00ポイント 13日夜間取引終値
787.50ポイント 一目均衡表・転換線
781.60ポイント 25日移動平均
765.50ポイント 一目均衡表・基準線
755.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
750.79ポイント 75日移動平均
736.96ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
729.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
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