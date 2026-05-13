　13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の802ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

859.98ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
833.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
818.64ポイント　　12日東証グロース市場250指数現物終値
817.00ポイント　　5日移動平均
807.73ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
802.00ポイント　　13日夜間取引終値
787.50ポイント　　一目均衡表・転換線
781.60ポイント　　25日移動平均
765.50ポイント　　一目均衡表・基準線
755.47ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
750.79ポイント　　75日移動平均
736.96ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
729.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
713.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
703.22ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース