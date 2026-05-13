13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の802ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



859.98ポイント ボリンジャーバンド3σ

833.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

818.64ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値

817.00ポイント 5日移動平均

807.73ポイント ボリンジャーバンド1σ

802.00ポイント 13日夜間取引終値

787.50ポイント 一目均衡表・転換線

781.60ポイント 25日移動平均

765.50ポイント 一目均衡表・基準線

755.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ

750.79ポイント 75日移動平均

736.96ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

729.35ポイント ボリンジャーバンド2σ

713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

703.22ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース