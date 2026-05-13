＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】「シュッとした」引退した元人気力士の姿

まだ観客もまばらな早朝の両国国技館。新たな門出を迎える新弟子たちが土俵に上がる「前相撲」の現場で、ある元人気力士の姿にファンの視線が釘付けとなり「見れてうれしい」「お元気そう」といった反響に加え、「シュッとしてる！」「まだ髷が…」など引退を惜しむ声が相次いだ。

その力士とは、現役時代にその愛くるしいキャラクターでファンに親しまれた元幕内力士の千代丸。“千代丸たん”の愛称の名残を残しつつ、紺色の協会ジャンパーに身を包むと意外なほど精悍な印象。真剣な表情で新たな任務に当たっていた。

4月より日本相撲協会の「若者頭（わかものがしら）」に転身した千代丸は2007年五月場所に初土俵を踏み、最高位は前頭五枚目まで昇進。178センチ、171キロの、まさに「まん丸」なボディで土俵を沸かせた人気力士。2024年十一月場所を最後に関取の座を離れ、今年の三月場所を最後に現役引退。今場所からは、幕下以下の力士の指導や運営補佐を担う裏方として、角界を支えている。

そして三日目の前相撲。千代丸は新弟子たちを土俵近くで見守った。かつての「まん丸」な印象から一転、顎のラインが引き締まり、どこかシュッとした近影が画面に映し出されると、ABEMAの視聴者からは驚きの声が殺到。「シュッとしてる！」「ちよまるたんお元気そう」「やっぱりかわいい」といった喜びのコメントも相次いだ。

私生活では2023年に入籍し、翌24年5月には長男が誕生。パパとしての顔も持つ千代丸だが、この日は若者頭として、緊張の面持ちで土俵に上がる新弟子たちの背中を力強く、かつ温かく見守っていた。最後には新弟子を率いて再び花道を下がっていく姿がカメラに捉えられ、その立ち居振る舞いは早くも職務に馴染んでいる様子を感じさせた一方で、断髪式前とあって、まだ現役時代と変わらぬ「髷（まげ）」が残されており、若者頭としての凛々しい姿に喜びつつも、髷姿が見られなくなる日が近づいていることに「まだ髷が…」と引退を惜しむファンの声も寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）