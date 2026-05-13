熊田曜子が44歳、水着姿に全身網タイツ姿も 抜群プロポーションイッキ見！
タレントでグラビアで活躍する熊田曜子が本日44歳の誕生日。10代でデビューすると、その抜群のプロポーションと美ぼうからまたたく間に人気となり、結婚（2023年離婚）して3児の子どもを生み育てる現在も、抜群のプロポーションを武器に活躍中だ。今回はそんな熊田の43歳の1年を、彼女のInstagramで振り返る！
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
■ポールダンスで作ったバキバキボディ！
熊田は近年では「40歳を過ぎてもバキバキの美ボディを維持したい」という思いからポールダンスを開始し、一昨年12月にはポールダンス世界大会のカテゴリ別で世界2位に入るなど躍進した。
昨年7月には「@yukinick 先生スピニングレッスン 右肘が鍛えられて痛く無くなってきた 握力を使わないトリックだと何回でものぼれるから嬉しい」と、始めて3年5ヶ月目となるポールダンス姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「魅力すごい」「美しすぎ」などの声が寄せられた。
■全身網タイツが衝撃的！
これまでのキャリアで38冊の紙の写真集と、82作ものイメージDVDをリリースしている熊田。
昨年9月には、前月リリースしたばかりの80thDVD『甘艶』（あまつや）のメイキング映像を公開した。「表紙にもなった全身網タイツの衣装だよ」とつづっているように、黒の網タイツ姿でさまざまなポーズを決めている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高」「ラインが綺麗」などの声が集まっている。
■ 白のもこもこセットアップが妖精みたい！
年末の昨年12月には、温かそうな白のセットアップに黒いロングブーツを合わせた姿を公開した熊田。「可愛すぎるし肌触りが良すぎでずっとスリスリしてる」とコメントしている。
抜群スタイルを披露した熊田の投稿に、ファンからは「お人形さん見たいでメチャ可愛い」「似合ってますよ素敵です」「とてもお綺麗で、清楚な曜子さん」などの声が集まった。
ラテックス素材の艶めかしい衣装でポージング！
■筋骨隆々K-1戦士と絵になる2ショット！
その抜群のプロポーションを活かし、格闘技団体「K-1」でラウンドガールを務める熊田。先月4月に開催された「K-1 GENKI 2026」にも参加しており、今年2月の「K-1 WORLD GP 2026 -90kg世界最強決定トーナメント」で優勝したドイツのルーカス・アハテルバーグとのリング上での2ショットを公開している。
この日、見事1ラウンドKO勝利をしてみせたアハテルバーグに対してトロフィーを渡し、「ありがとうございます」と日本語でお礼を言われたと明かした熊田。公開されている2ショットでは、筋骨隆々のK-1戦士の横で、真紅のミニスカワンピースを着用したスレンダーな熊田がほほ笑み、“美女と野獣”な絵になるショットとなっている。
■ラテックス素材の艶めかしいポージング！
先月4月、模型雑誌「スケールアヴィエーション」のグラビア企画「Gallery of the NOSE ART QUEEN」のページに登場した熊田。テカテカした紫のラテックス素材の水着を着用した熊田が、エレベーター前やバーカウンターに腰かけ、さまざまな艶めかしいポージングをするオフショットを公開している。
コメント欄には「いつも最高に、めっちゃくちゃ可愛いです」「めっちゃ綺麗です」「カッコイイ」といった称賛の声が相次いだ。
■仕事終わりにつかの間の母の顔
昨年8月には「KANSAI COLLECTION 2025 A／W」に通算14度目の出演をはたした熊田。白川愛梨、平井ことという所属事務所の20代の後輩2人を従えランウェイを水着姿で堂々かっ歩した。イベントには今年15歳になる長女も遊びに来ていたようで、「お仕事を終えて会場の客席で長女やお友達家族と合流」「SS席のチケットを買ってたからめっちゃ前で楽しめたよ」と、観客としてもショーを満喫したよう。
イベント会場の前で長女と2ショットを撮影し、つかの間の母親としての顔を垣間見せた熊田の姿に、コメント欄には
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
■ポールダンスで作ったバキバキボディ！
熊田は近年では「40歳を過ぎてもバキバキの美ボディを維持したい」という思いからポールダンスを開始し、一昨年12月にはポールダンス世界大会のカテゴリ別で世界2位に入るなど躍進した。
■全身網タイツが衝撃的！
これまでのキャリアで38冊の紙の写真集と、82作ものイメージDVDをリリースしている熊田。
昨年9月には、前月リリースしたばかりの80thDVD『甘艶』（あまつや）のメイキング映像を公開した。「表紙にもなった全身網タイツの衣装だよ」とつづっているように、黒の網タイツ姿でさまざまなポーズを決めている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高」「ラインが綺麗」などの声が集まっている。
■ 白のもこもこセットアップが妖精みたい！
年末の昨年12月には、温かそうな白のセットアップに黒いロングブーツを合わせた姿を公開した熊田。「可愛すぎるし肌触りが良すぎでずっとスリスリしてる」とコメントしている。
抜群スタイルを披露した熊田の投稿に、ファンからは「お人形さん見たいでメチャ可愛い」「似合ってますよ素敵です」「とてもお綺麗で、清楚な曜子さん」などの声が集まった。
ラテックス素材の艶めかしい衣装でポージング！
■筋骨隆々K-1戦士と絵になる2ショット！
その抜群のプロポーションを活かし、格闘技団体「K-1」でラウンドガールを務める熊田。先月4月に開催された「K-1 GENKI 2026」にも参加しており、今年2月の「K-1 WORLD GP 2026 -90kg世界最強決定トーナメント」で優勝したドイツのルーカス・アハテルバーグとのリング上での2ショットを公開している。
この日、見事1ラウンドKO勝利をしてみせたアハテルバーグに対してトロフィーを渡し、「ありがとうございます」と日本語でお礼を言われたと明かした熊田。公開されている2ショットでは、筋骨隆々のK-1戦士の横で、真紅のミニスカワンピースを着用したスレンダーな熊田がほほ笑み、“美女と野獣”な絵になるショットとなっている。
■ラテックス素材の艶めかしいポージング！
先月4月、模型雑誌「スケールアヴィエーション」のグラビア企画「Gallery of the NOSE ART QUEEN」のページに登場した熊田。テカテカした紫のラテックス素材の水着を着用した熊田が、エレベーター前やバーカウンターに腰かけ、さまざまな艶めかしいポージングをするオフショットを公開している。
コメント欄には「いつも最高に、めっちゃくちゃ可愛いです」「めっちゃ綺麗です」「カッコイイ」といった称賛の声が相次いだ。
■仕事終わりにつかの間の母の顔
昨年8月には「KANSAI COLLECTION 2025 A／W」に通算14度目の出演をはたした熊田。白川愛梨、平井ことという所属事務所の20代の後輩2人を従えランウェイを水着姿で堂々かっ歩した。イベントには今年15歳になる長女も遊びに来ていたようで、「お仕事を終えて会場の客席で長女やお友達家族と合流」「SS席のチケットを買ってたからめっちゃ前で楽しめたよ」と、観客としてもショーを満喫したよう。
イベント会場の前で長女と2ショットを撮影し、つかの間の母親としての顔を垣間見せた熊田の姿に、コメント欄には
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）