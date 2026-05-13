回せ回せーーーッ！！【ガチャ】コンプしたくなる可愛さ♡「たまごっちグッズ」

【ガチャガチャ】から、たまごっちをモチーフにしたマスコットグッズが登場しました。今回は質感やデザインの異なる「たまごっちグッズ」を紹介。コレクション欲をくすぐられそうなアイテムをチェックしてみましょう。

たまごっちの体がスケルトンに！？

「すきゃらとん たまごっち」 \500（税込）

たまごっちのキャラクターが半身骨デザインになったフィギュア。キャラクターとスケルトンを組み合わせた「すきゃらとん」シリーズは、珍しい見た目が目を引きます。種類数は全4種で、それぞれのキャラクターごとにスケルトン部分のカラーが違うのもポイント。思わずコレクションしたくなりそうな可愛さです。

触りたくなるような質感のフィギュア

「capsule flockies たまごっち」 \300（税込）

ふわっとしたフロッキー素材が特徴のたまごっちマスコット。つい触りたくなりそうな質感で、持っているだけでも癒されそうです。さらに、キャラクターたちの表情にも注目。つぶらな瞳で一点を見つめているような表情は、可愛さ満点……！！ めめっちやふらわっちなど全5種あるので、コンプリートを目指してみるのもおすすめです。

並べて楽しみたくなるようなたまごっちグッズ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S