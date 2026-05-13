インスタグラム更新

国内女子ゴルフのSky RKBレディスクラシックは15〜17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡）で行われる。木戸愛（日本ケアサプライ）は11日に自身のインスタグラムを更新。高級車と並ぶ写真を公開すると、ファンの視線が集中した。

インスタグラムに「魅力的なカラーのシャラントグレーがかっこいいです」とつづった木戸は、高級車の隣で笑みを浮かべていた。

大会に向けてジャガーランドローバー福岡から借りたのは、「RANGE ROVER VELAR」。メーカー希望小売価格899万円（税込）からという1台だ。

「快適な移動サポート本当にありがとうございます」と感謝をつづると、ファンからは様々な声が寄せられた。

「車とスッゴクお似合いです」

「愛さん、カッコいい RKB、頑張ってください！！」

「本当に精悍でカッコいいです。今週は初日からバーディーラッシュ期待しております」

「可愛い笑顔 今週もナイスショットを待ってます」

36歳の木戸は今季9試合に出場。4月のKKT杯バンテリンレディスオープンでは3位タイに入った。今季の獲得賞金は1215万4813円となっている。



（THE ANSWER編集部）