ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生321人に対して「この1年間で海外旅行をしたかどうか」に関するアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】現役女子高生に聞く「海外旅行経験はありますか？」

現役女子高校生においては、19.7%が「1年以内に海外旅行の経験がある」と回答した。あると回答した理由は、一大イベントである「修学旅行」が多く占めた。近年では修学旅行の行き先として海外を選択する学校も増えており、以前に比べて若い世代が海外に触れるハードルは下がってきているといえそうだ。一番多い行き先は距離、予算面、治安の良さの面で「台湾」が選ばれていた。



行っていない80.3％からは「お金がないから」「費用が高い」といった現実的な回答が大半を占めた。また「海外怖い」「治安が怖い」など、海外に対する印象そのものに対する漠然とした不安の声も多く見られた。



一方で現役男子高校生では、「行ったことがある」が15.3%と女子高校生より少ない結果となった。多くの理由は女子高校生と同じく修学旅行で、費用や手続きが少なく、若者にとって最も現実的な海外経験の入り口となっていることがわかった。



行ったことがない84.7パーセントからは「そもそもパスポート持ってない」「県内しか旅行行ってないから」など、この1年以外でも海外未経験であるという回答も目立った。



（よろず～ニュース調査班）