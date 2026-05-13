女優の木村多江(55)が母親との2ショット写真を公開した。木村がまだまだ幼いころで、母の腕に抱かれている。



【写真】母に抱かれる多江ちゃんが可愛すぎる♥早くも美少女に成長の予感

木村は11日に更新したインスタグラムで「私が今ここにいるのは 母が愛情をかけて 育ててくれたから。そして 私を支えてくれる もう1人の母や 母のように 助けてくれた人たち。ありがとう。みんな幸せで 健やかでいてね Happy mother’s day」と投稿した。写真では木村は母に抱かれ、女優の片鱗をうかがわせるようにカメラ目線。母は愛情深く、頬を木村に寄せている。



ファンから多くのコメントが届き、「素敵ですねー」「多江ママも美しいわ」「多江さん、post見て私もしみじみ思いました 両親が共働きの為、私と妹は祖母に育てられました。忙しい中でも母には小さい頃から、舞台や映画を観に連れてってくれたお陰で、今でも大好き 感謝しかありません」「良い母と過ごした時間が伝わる写真ですね」などと寄せられた。



木村は24年に日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演した際、「名門お嬢様学校を卒業」と九段下の厳格な名門学校に小学校から高校まで通ったことが紹介された。九段には日本屈指のお嬢様学校、白百合学園がある。



（よろず～ニュース編集部）