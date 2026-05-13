オーストラリア代表がW杯で着用するユニに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はオーストラリア代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつ12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。オーストラリアの1stユニフォームはオーストラリア代表の象徴的な2006年のデザインと、ナイキの伝説的なトータル90シリーズからインスピレーションを得ていると言われている。

「伝統的なイエローとグリーンは、現代的なデザインによって新たな息吹を吹き込まれている。動きと奥行きを加えるグラデーショングリーンのショーツなどが特徴的だ」

2ndユニフォームはオーストラリア大陸の「日の出」からインスピレーションを得ており、オーストラリアのサッカーを未来へと導く前進する勢いを表現している。「サンゴ色と濃い緑のグラデーションが特徴で美しい」と、ともさんは印象を語った。（FOOTBALL ZONE編集部）