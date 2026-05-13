GUがマンチェスター・シティとのコレクションを販売開始した

アパレルブランドのGU（ジーユー）は5月11日、イングランド1部プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティFCとのコラボレーションアイテムを本日より販売開始したと発表した。

世界屈指の人気クラブとの異色コラボに、SNS上では「今すぐ買いたい」「最高すぎる」と大きな反響が沸き起こっている。

今回のコレクションでは、マンチェスター・シティの象徴的なチームロゴやエンブレムをモチーフにしたゲームシャツなどのアイテムがラインナップされた。同クラブは昨季のプレミアリーグ王者であり、世界中に熱狂的なファンを持つだけでなく、そのスタイリッシュなスカイブルーのカラーリングでも知られている。

発表によると、今回のコレクションはチームのアイデンティティを日常のファッションに取り入れやすいデザインに落とし込んだという。特に、手軽に手に取れる価格帯でプロサッカークラブの本格的なデザインを楽しめる点が、サッカーファンのみならず幅広い層の注目を集めている。

注目の新作リリースに対し、SNS上では「今すぐ買いたい」「欲しいなー」「買うしかないな」「すご。知らなかったこのコラボ」「1990円って安すぎでは？」「最高すぎる」「oasisファンが殺到しそうです」「マンCかわいい」「他のクラブも出してください」「めちゃくちゃ欲しい」などのコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）