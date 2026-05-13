＜天気＞

12日（火）より少し雲が多くなりますが、晴れ間はあるでしょう。ただ、山沿いだけではなく、平地でも所々でにわか雨がありそうです。西日本は日中に雨のところがあり、東日本は午後に雨のところがあります。関東もお昼ごろに北部の山沿いで雨雲が発生して、都心周辺でも夕方ごろに雨が降りそうです。晴れていても傘を持ってお出かけください。沖縄は晴れて、梅雨の中休みになりそうです。

＜日中の気温＞

12日（火）と同じくらいのところが多いでしょう。全国的に平年並みか平年より高く、東日本や西日本では昼間は暑くなりそうです。

札幌 18℃（平年並み）

仙台 23℃（6月中旬）

新潟 22℃（5月下旬）

東京 27℃（6月下旬）

大阪 26℃（5月下旬）

福岡 24℃（平年並み）

＜週間予報＞14日（木）も所々でにわか雨があるでしょう。急な雨やカミナリにご注意ください。15日（金）からは晴れて、暑くなるでしょう。とくに16日（土）からは、東日本や西日本は30℃くらいまで上がります。17日（日）は名古屋と大阪は29℃、東京は27℃と6月下旬並みの暑さになるでしょう。今年の夏に夏バテをしないように、今のうちに汗をかいて、暑さに慣れておくとよさそうです。