たった”1日”で幕府から新政府に寝返り…政治権力に全く身を捧げない自由奔放な「大坂町人」の実像

大阪のシンボル・大阪城を築いた豊臣秀吉。百姓の出自ながら天下統一を果たし、大阪のまちの礎を形づくったこの英傑を、大阪人は親しみを込めて「太閤さん」と呼び愛してきた。

「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」の句に象徴される知略家な一面を持つ武将、派手好きでコテコテな"大阪人気質”の元祖--。そんなイメージで語られがちな秀吉だが、その人物像は、実は時代とともに少しずつ姿を変えてきた。

大阪というまちの歴史とともに揺れ動いてきた「秀吉像」とは一体何なのか。その変遷を紐解く一冊『大阪人はなぜ太閤さんが好きなのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

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喜多川歌麿が幕府の逆鱗に触れる

そんななか文化元年（1804年）、当代きっての浮世絵師の喜多川歌麿が幕府の逆鱗に触れる。秀吉の京都醍醐での花見を題材にした歌麿の「太閤五妻洛東遊観之図」が問題視されたのだ。

秀吉が北政所や淀君など5人の妻や石田三成を引き連れて花見の宴を催しているところを描いたものだが、歌麿は堂々と「太閤秀吉公」と明記した人物の周囲に多くの華やかな女性たちを侍らせていた。一説にはこれが53人もの子をもうけたとされるほどの好色家だった当代の将軍家斉を揶揄するものと幕府に受け止められたとも言われるが、ここまで秀吉をきらびやかな絵図の中で際立たせた浮世絵を市中にばらまかれては、幕府としては黙っていられないということだろう。

歌麿は捕えられ、3日間の入牢、50日間の手鎖の刑を受ける。これを機に歌麿は体調を崩し2年後にこの世を去っている。

だが、幕府による弾圧をものともせず、「太閤記もの」は手を替え品を替え受け継がれていく。大坂町人らのあいだに蓄積する幕府権力への反感を吐き出すカタルシスを解放する手立てでもあったからだろう。これに目をつけたのが明治維新後の新政府である。大坂人の秀吉への思いを利用することを思いつくのだ。

大阪町人は「幕府でも新政府でもどちらでもよい」

幕末の慶応2年（1866年）7月、14代将軍の徳川家茂が大坂城の本丸御殿で病死した。

再建後に3代将軍の家光が入ったのを最後に長く徳川の将軍は大坂城には寄りつかなかったが、家茂は幾度も大坂城入りを余儀なくされた。薩長を中心に西国雄藩の動きがにわかに不穏になったためである。家茂が亡くなったのは第2次長州征討の最中だった。

一橋家の慶喜が将軍家を継ぐが、倒幕の勢いは止め難く王政復古の大号令が下る。京都南郊の鳥羽伏見で幕府軍は薩長両藩の軍に敗北を喫した。

将軍の慶喜は京都の二条城を離れて大坂城に籠っていたが、薩長軍が大坂に迫ると、老中や会津藩主の松平容保らわずか数人の者を連れて密かに大坂城を抜け出し、大坂湾から軍艦で江戸へと逃亡した。慶応4年1月6日のことである。

主を失った大坂城を警固する兵士はおらず、翌日には群衆が城内に乱入。さらに2日後には大坂市内に入ってきた新政府軍に城は引き渡されるが、本丸御殿から出火。本丸から二の丸にかけての御殿や櫓、門などが焼失してしまう。大坂城はまたも灰燼に帰した。

江戸に逃げ帰った慶喜が江戸城の開け渡しに応じて水戸へと退去するのは、その3ヵ月後だ。幕末から維新にかけて大坂の町人らは徳川に対して冷淡であり続けた。宮本に言わせると、それは江戸っ子と比べてあまりにひどいという。

〈維新時の江戸では江戸城開け渡しにさいし、公方様の御為といって、勇み肌の日本橋魚河岸の江戸ッ子達が勤皇軍（＝新政府軍）に反抗しようとしているが、大阪の場合そんな気配すらない。昨日まで幕府に御用金を出していた大阪町人はすぐ新政府に乗りかえ、その方に会計基立金その他の御用金をみついでいる。つまり大阪町人は幕府でも新政府でもどちらでもよかったのである〉（宮本前掲書）

それはそうだろう。政治権力に身を捧げるなんて、大坂人はそんなこと考えたこともないのではないか。それが町人の生きる術でもあった。

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