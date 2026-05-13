Amazonの人気ドラマ「フォールアウト」シーズン3に、「ブレイキング・バッド」のアーロン・ポールが出演することがわかった。米が報じた。

大ヒットゲームを原作とする本作は、世界の終末から200年後を舞台に、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者が、放射能に汚染された地獄のような世界でサバイバルを繰り広げる物語。ドラマ「ウエストワールド」のジョナサン・ノーラン＆リサ・ジョイが製作総指揮を務めている。

ポールが演じる役柄は、現時点で明かされていない。ノーラン＆ジョイとは「ウエストワールド」出演以来のコラボレーションとなり、その縁から今回の出演が実現したという。

ポールは「ブレイキング・バッド」のジェシー・ピンクマン役で最も知られ、同役でエミー賞助演男優賞を3度受賞。その後は「THE PATH／ザ・パス」や「ウエストワールド」シーズン3＆4などのテレビシリーズに出演し、アニメ「ボージャック・ホースマン」と「インビンシブル ～無敵のヒーロー～」シーズン3では声優を務めた。ゲーム原作作品としては、映画『ニード・フォー・スピード』（2014）で主演を務めている。

© Amazon MGM Studios

シーズン3には、主人公ルーシー役エラ・パーネル、ハンク役カイル・マクラクラン、グール役ウォルトン・ゴギンズ、ノーム役モイセス・アリアスらが続投。また今回、ステフ役のアナベル・オヘイガンとチェット役のデイブ・レジスターがレギュラーに昇格することも発表された。

「フォールアウト」シーズン1＆2は全世界で1億人以上に視聴され、Prime Video史上最も視聴された作品のTOP 4にランクインする人気作となっている。シリーズの世界観を継承するリアリティ番組「Fallout Shelter（原題）」の製作もされている。

「フォールアウト」シーズン1＆2はPrime Videoで配信中。

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