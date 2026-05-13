名手井岡一翔が2度もダウン！　井上拓真はなぜ完勝できたのか？…父にしてトレーナー井上真吾氏が明かす

東京ドームに5万5千人の大観衆を集めて行われた、井上尚弥対中谷潤人の空前絶後のタイトルマッチ「THE DAY」。そのイベントで井岡一翔とのWBC世界バンタム級タイトルマッチに臨んだ弟・拓真は文句なしの3対0の判定勝ちを収めた。4階級制覇の名だたるテクニシャン井岡から2度もダウンを奪えたのはなぜなのか？ 父にしてトレーナー井上真吾氏に話を聞いた。

拓真はもっとできるはず

--今回の拓真さんの試合は3対0。しかも一人のジャッジは120と拓真さんはフルマークでした。完勝と言っていいのではないでしょうか？

真吾：たしかにいい試合だったと思います。結果を含めて100点と言ってもいいでしょう。でもその中にも「う〜ん……」というところもあるんです。

いいパンチを当てた後に、さらに「アクション」が欲しかった。いいパンチが当たったら、そこで見てしまうんじゃなく、いったんフェイントを入れて、そこで相手が弱気な反応を見せたりしたら、さらにたたみかけていく。それが欲しい場面が3、4回はあった。それがもったいなかったなあと。

闇雲に行く必要はないけれど、相手の反応を見たうえで、相手にダメージがあると思ったら、もう少し追撃があってもよかったんじゃないか。

もちろん、井岡選手は大ベテランですから、ダメージがあってもつねにカウンターで逆転のチャンスを狙っていました。だからあくまでもフェイントを入れて、こちらが冷静に相手をコントロールした上でのことですが。

そういう場面で拓真が見過ぎてた。

KOできなかったからではないんです。KO勝ちは結果ですから。相手ががんばって、そうならないこともあるでしょう。でもそこまで持って行こうという意欲というか努力というか、それが今一歩、足りていなかった。

拓真はもっとできるはずなんで。

--戦前は、どのような戦い方をイメージしていらしたのでしょうか？

真吾：まずはジャブ。ジャブの差し合いで最低でも五分に持って行きたい。そこを五分以上に持って行ければ間違いなく勝てる。スピードは拓真の方が上。だから脚での優位性に加えてジャブでも勝れれば、あとは右でも返しの左フックでも自然と出せる。

だから、まずはジャブで勝つことだと。

今回、スパーリングのパートナーを務めてくれたメキシコの選手が普段はスーパーバンタムからフェザーでやっている、大柄でゴリゴリに入ってくるタイプだったんです。パワーもあって、ライト級の選手がスパーで倒されたりもしていました。その選手も拓真はジャブで前進を止めることができていた。だから自分は拓真のジャブにすごく自信がありました。

体力的にも、その大柄な選手に負けていなかった。なので「ここまでできているんだったら必ず行けるよね」と思っていました。

ボクシングのキモはジャブと脚

--戦前の予想では究極の技術戦になると言われていましたが。

真吾：自分もそう思っていました。だからこそのジャブなんです。ジャブの差し合いで勝てないと、井岡選手のテクニックに呑み込まれてしまう。それを止めるのがジャブなんです。

つねづね自分、ボクシングのキモはジャブと脚だと言っています。その2つで今回は上回ることができました。

--リングアナウンサーのコールの時に、コーナーで真吾さんが何か拓真さんに耳打ちしていました。あれは何を伝えていたのですか？

真吾：いつも同じことですが、まずはしっかり見切ること。そして「ジャブの差し合いで負けないよ、自分の距離をキープだよ」、そんな基本事項の最終確認です。

--第1ラウンド、最初に拓真さんが出した左のジャブがスピード、切れともにすばらしかった。あれで行けるという思いはあった？

真吾：ありましたね。ステップインとジャブがセットで「パン、パーンッ！」と出せたので。

ただ、井岡選手はプライドが高く、気持ちも強い選手です。だからそれでも、どっしりジリジリ前に出て、プレッシャーを掛けてくるだろう、それは想定してました。しかしそのような場面でも、下がりながらジャブを突いてサイドに回って試合をコントロールするという当初のプランを拓真が実行できていましたから、この体で行ければいいと思って見ていました。

--井岡選手は左のボディー打ちも得意ですが。

真吾：それをさせないためにも、まずジャブで勝つことなんですよ。それでも入ってこられたら、ボディーワークでいなす、あるいはブロッキングで対応する。そこは、うまくできていたと思います。

1つだけ心配だったのは、体でパンチを受けすぎて、ダメージはないのにジャッジのポイントが向こうに行ってしまうことでした。それがこわいので「あんまり受けすぎるのはやめようね」と言っていた。

映像を見返すときちんと対処できていたので、これならポイントが流れることはないなと思いましたが、現場で見ているときにはそこの懸念はありました。

--効いたパンチはなかった？

真吾：大丈夫でした。インターバル中に聞いていましたが、「大丈夫、ぜんぶ対応できる」ということでした。

見事なダウンを奪った第2ラウンド

--そして第2ラウンドの終了間際、見事なダウンを奪います。井岡選手が横ざまに腹ばいに倒れるなどということは、滅多にお目にかかれるシーンではありません。最終的に倒したのは右フックの連打でしたが、最初のきっかけとなったのは右のストレートでした。

真吾：あのダウンには自分もびっくりしましたが、あの右は練習していたパンチでした。インサイドからショートでまっすぐに打つ。さきほどのメキシコの選手もあのパンチをそうとう嫌がっていました。

井岡選手にはダメージがあったと思います。直後にラウンド終了になりましたが、例えばあと1分残っていれば拓真の猛攻を受けていたでしょう。

倒し切れたかどうかはわかりませんが。

--試合後、井岡選手は眼窩底骨折をしていたことが判明しました。

真吾：いつ、どのパンチでそうなったのかは自分にもわかりません。ただ、やっぱり第2ラウンドだったんじゃないかなと思います。

--そして続く3回も、今度は右アッパーで井岡選手が「ステン！」と尻餅をつくダウンを奪いました。井岡選手がああいう倒れ方をするのもやはり珍しい。

真吾：あの右アッパーも練習していたものでした。井岡選手は重心を落として「ズイズイズイ」と迫ってくる。それに対してショートのジャブで抑えるようにして、前進を止めてからの右アッパー！

ドンピシャでした。

2つのダウンを奪ったパンチは練習していたものが練習通りに出せました。

（2026年5月7日電話インタビュー。聞き手：講談社現代新書編集部）

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【後編】〈【井上拓真VS井岡一翔】ボクシングにトラッシュトークはいらない。試合後の「ありがとう」に日本ボクシングの品格を見た…父にしてトレーナー井上真吾氏が語る〉へ続く

【つづきを読む】【井上拓真VS井岡一翔】ボクシングにトラッシュトークはいらない。試合後の「ありがとう」に日本ボクシングの品格を見た…父にしてトレーナー井上真吾氏が語る