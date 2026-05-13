「日本の警察はヤクザを容認しはじめた」山口組の機関紙に記された「衝撃の文言」を全公開する

7年ぶりの「事始め式」

六代目山口組の機関紙「山口組新報」の最新号が、暴力団や警察関係者の間で話題を呼んでいる。

'13年の創刊以来、組員に配付され、ヤクザ川柳や直近のイベントの様子などが掲載されているが、今年初となる3月1日号では、7年ぶりに開かれた山口組の「事始め式」について詳細に綴られていたのだ。

式は昨年12月13日に清水一家本部事務所（静岡市）で開催された。午前9時頃に司忍組長が到着して始まり、盃事の儀式や幹部による「綱領宣言」などが行われた。

だが、式が終わり宴会に移ると、物々しい雰囲気は一変。こんな和やかな場面もあったという。

〈笑顔と談笑の中カラオケが次々と披露されました。親分（司忍組長）のアンコール「ダンシング・オールナイト」で宴は最高潮に達し、拍手喝采の中瞬く間に（中略）閉会の辞を迎える事となりました〉（「山口組新報」より。丸括弧内は編集部註）

ヤクザ社会に「春」は訪れるか

「事始め式」は、一年の振り返りと組員の結束を再確認する山口組にとって最大の行事である。長らく開催が控えられていたが、'25年4月に神戸山口組との分裂抗争に「終結宣言」を出したことをきっかけに再開されたと見られている。

抗争終結だけでなく、ヤクザ社会全体に前向きな雰囲気はあるようで、「山口組新報」のコラム【識者が語る】にはこんな記述もあった。ちなみに、「識者」の名前は記されておらず、執筆者は不明だ。

〈警察も今後ヤクザに対しては手を抜くでしょう。トクリュウを最優先にしているからでもあり、公然とした日本ヤクザの存在を容認しているからです。（中略）ヤクザにとっては長い冬の時代でしたが、やっと春が近くまできているようです〉

大盛り上がりの事始め式に楽観的なコラム……。次号でもこのムードは続いているだろうか。

「週刊現代」2026年5月25日号より

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