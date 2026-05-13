「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney JとAIKIの姿も、MJ伝記映画の試写会が韓国で実施

映画『Michael／マイケル』のVIP試写会に、人気ダンサーたちが登場した。

5月11日午後、ソウル江南区のメガボックスCOEXにて、映画『Michael／マイケル』のVIP試写会が行われ、フォトウォールが開催された。

【写真】「性行為じゃん」発言Honey Jのスイムウェア姿

同作は“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの生涯を描いた伝記作品で、韓国では本日5月13日より公開となる。

今回の試写会には作品のテーマに合わせ、多くのアーティストが出席。SUPER JUNIORのイトゥク、シンドン、ウニョクをはじめ、NCTのテン、ENHYPENのNI-KI、RIIZE、FIFTY FIFTYなどが姿を見せた。そのなかにはダンサーのHoney JとAIKIの姿もあった。2人はマイケルを彷彿とさせる衣装やポーズを披露し、カメラマンの視線を釘付けにした。

なお、Honey JとAIKIは昨年、ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演した際、他チームのダンスを「これダンス？“性行為”じゃん」と酷評した発言が物議を醸し、炎上したことでも話題となった。同番組は最終的に、日本代表チームの優勝で幕を下ろしている。

（写真提供＝OSEN）Honey J