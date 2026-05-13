M-1王者の笑い飯・哲夫「死にたい感情は思った時がマックス」生きづらさを感じる人に知ってほしい諸行無常

「人間が死を乗り越えるための本を書いてほしい、というご依頼をいただいて、この本を書きました」

新作の長編小説『頭を木魚に』について、そう話す、お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫さん。

「死を乗り越える」というと、大切な人を亡くした深い悲しみや苦しみから、少しずつ前向きな感情を取り戻していく、その過程のことを指すのだと思うけれど、哲夫さんは、さらに「死の“誘惑を”乗り越える」という視点から、今回の物語を展開させている。というのも、自他共に認める仏教マニアでもあり、自身のラジオ番組でも毎週、多くのリスナーからの悩み相談に接している哲夫さんは、今の世の中、それぞれの生きづらさを感じている人がとても多い、という印象を常々、抱いているからだ。

ちなみに、2026年1月末に厚生労働省が発表した2025年の自殺者数（警察庁の統計を基にした暫定値）は、過去最少の1万9097人で、1978年の統計開始以来、初めて2万人を下回ったという。とはいえ、そのうち小中高生は532人で過去最多を更新。「高校生や女子中学生で多く、心の健康問題が悪化し自殺に至るケースが増えている」と同省は指摘している。

人間をやるのが下手なのかもしれない

「どうしてこんな生きづらいのか。私たちは人間をやるのが下手なんじゃないか……、という問いにぶち当たり、若者を含めて今の人たちが抱える違和感や自己嫌悪の正体を探ってみようと思いました。たとえばね、朝、学校や会社に通うのに公共の交通手段としてみなさん電車を使いますよね。それで乗っている時に、線路に飛び込んできた人がいて電車が止まったりするの、嫌じゃないですか。自殺って、命を絶つご本人だけで完結する事柄ばかりじゃないことも多いんですよね。だから、そういう、ご本人だけじゃなくて周りの多くの人も嫌な思いをするようなことが、世の中からなくなったらいいな、という思いを込めて、書いていきました。

生きづらさを感じている人に、“自ら命を絶つことを”思いとどまってほしいという想いは常々、もっておりましてね……。それには結局、仏教をやっている僕の立場からすると、『諸行無常』という言葉が一番、芯食ってるな（＝核心をついている）と思うんですよ」（「笑い飯」哲夫さん、以下同）

起こった瞬間がマックス

「諸行無常」。そう、あの有名な『平家物語』の冒頭部分にも登場してくる、

“祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり”

仏教の根本思想の中でも特に広く知られている言葉のひとつ、だろう。広辞苑を引くと、諸行無常は「万物は常に変化して少しの間も止まらないということ」とある。つまり、世の中のすべての現象や物質は移り変わっていくもので、永遠に変わらないものはひとつもない、ということだ。

「たとえば、フラれたー、とか、顔に水かけられたー、とか、わ、知らん人の唾がかかったー、とか、足踏まれたー、というような、今、嫌だなー！ という感情も、実はその事象が起こった瞬間がその“嫌さ”のマックスであって、そこからは絶対に縮小していくものなんですね。苛立ちや悲しみ、という感情はすべてそういうことで、だから、死にたいという感情は、思った時がマックスで、そこからは絶対にしぼんでいくはずなんです。そんな、しぼむようなものに執着する必要はないじゃないか、ということで……。そういう執着からの解脱、苦しみを乗り越える、というテーマが仏教の中にはあるんですよ」

生きづらさの正体に迫る小説

そんな哲夫さんの仏教に裏打ちされた視点と、独自の哲学、そしてお笑いの達人ならではの鋭いユーモアを注ぎ込みながら、“生きづらさ”の正体に迫っていく小説として完成した『頭を木魚に』。主人公は、組織の上下関係や煩わしい人間関係を避けるために出版社を退職し、新たにタクシー運転手という職業を選ぶ。しかし、そこで身に覚えのない濡れ衣を着せられ、そこから日常生活が予想もしない方向へと展開していくことに……。

この主人公、冒頭から喫茶店で、自ら「本当にうまくいかない。いつもこんな塩梅だ。」と吐き捨てているように、残念ながら物事をやや悪い方向に展開させてしまいがちなところがあるように思えてしまう。たとえば、こんな具合に……。

タクシー運転手として働き始めた主人公は、ある日、空車で流している時に、出産が迫っているであろう女性とその夫を乗せることになり、時速60キロ制限の高速道路の本線に上がった。女性は思った以上に緊急を要する状態のようなので、スピードを上げたいものの、制限速度は60キロ。会社が交通事故と交通違反ゼロを目指していて、少しでも違反などがあれば、減給や解雇につながるため、急ぎたくても60 キロ以上は出せない。主人公は葛藤する……。

（以下、抜粋）“女性はかなり辛そうだ。そろそろ夫のほうから催促が来るかもしれない。この状況で時速60キロは遅く感じるだろう。女性の身を守るか、会社の方針を守るか。しかし捕まれば警官とのやりとりで時間がかかってしまうため女性の体を守ったことにはならない。どうするべきか。「おい」やっぱりだ。「お前そのアクセル踏んだり放したりする運転やめろ。アクセルは一定で踏めよ。それされると身体が前後に揺れて疲れるんだよ。今これうちの嫁がどんな状態かわかってるのか。これで嫁の身体になにかあったらお前のせいだからな」 惨めだった。情けなかった。予想していた催促ではなかった。”（以上、抜粋）『頭を木魚に』より

言われて気づいた主人公。制限速度を保つために、速度が超過しそうになればアクセルから足を放し、速度がやや下回ればアクセルを踏み込んでいた。いつもそんな具合で運転していたわけだが、てことは、今までの乗客もそんな不快な思いをしていたのか……、と。

そして、この一件を後日、会社に通報され、主人公はしばらく内勤になるのだが…。

運命の歯車が動き始める

このあと、主人公は新たな部署へと配属され、これまでとは異なる環境を受け入れていこうとしていたにもかかわらず、思わぬ展開へと運命の歯車が回り始める。

ふとしたことがきっかけで、人生が思わぬ方向へ……。

後編[「あの運転、めっちゃ嫌いなんですね」M-1王者の笑い飯・哲夫の恨んだ実話も登場。どうしようもない惨めな男を主人公にした理由]]では引き続き、哲夫さん本人に話を聞きながら、小説に込めたメッセージを尋ねた。主人公の視点を通して描かれる人間の苦悩や葛藤、そして哲夫さんが読者に届けたいと願うメッセージとは何か。作品の魅力にもう一歩踏み込んでいく。

【笑い飯 哲夫】

1974年、奈良県桜井市生まれ。関西学院大学文学部哲学科卒。2000年に西田幸治と「笑い飯」を結成し、2001年吉本興業に入社。2010年には「M-1グランプリ」で優勝を果たす。コンビとしての活動にとどまらず、自称“仏教マニア”としても知られ、さまざまな番組出演や講演、執筆など多方面でも活躍。著書に『えてこでもわかる 笑い飯哲夫訳 般若心経』『ブッダも笑う仏教のはなし』などがある。

撮影／大坪尚人

ヘアメイク／鎌田亜利紗(アートメイク・トキ)

スタイリスト／黒田匡彦

衣装協力／Psycho Bunny、The DUFFER of St .GEORGE(ジョイックスコーポレーションTel.03-5213-2510)

【後編】「あの運転、めっちゃ嫌いなんですね」M-1王者の笑い飯・哲夫の恨み話も登場。どうしようもない惨めな男を主人公にした理由