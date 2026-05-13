17歳の新鋭女優・山七海が湊かなえ原作を「きつかった」と語った理由【映画『未来』出演】

「こんにちは。章子。私は20年後のあなた、30歳の章子です」――。10歳の佐伯章子のもとには、ある日こんな手紙が届く。家にも学校にも居場所のない章子は、半信半疑のまま手紙を書くことで自分の気持ちを保とうとするが、やがて時がたち、中学生になった章子の境遇はさらに過酷なものとなっていく。そして、彼女は唯一心を通わせる友人・須山亜里沙とこの状況から脱出するため、ある「計画」を立てる――。

湊かなえの「代表作」のひとつとも呼ばれる渾身のミステリー小説を、近年では『菊とギロチン』『護られなかった者たちへ』『ラーゲリより愛を込めて』など骨太な大作を世に放ち続けている名匠・瀬々敬久が映画化。今回は、映画で佐伯章子を演じる17歳の山粼七海さんにお話をうかがった。近年では映画『渇水』『海辺へ行く道』などで存在感を示し、今後も注目作の公開が相次ぐ山粼さんは、どのように映画『未来』へと向き合ったのだろうか。

原作への所感

まず尋ねたのは、湊かなえさんの原作への所感。「きつかった」という言葉が返ってきた。

もちろん、これは原作へのネガティブな評価ではなく、原作における佐伯章子自身が経験する苦境を評しての言葉だ。じっさい、章子の道のりは相当に「きつい」。父を早くに亡くしたのち、母はより心を閉ざすようになり、日々の孤独感は深まっていく。それだけではなく、母の新しい恋人からの暴力や、学校での凄絶ないじめの標的にもなる。加えて、家族や友人をめぐる信じがたい事実が、章子の心を苛んでいき、それはやがて、ある悲壮な「決意」へと結びついていく。

そんな章子の支えとなるのは、「未来のわたし」から届いた手紙だ。本当に未来の自分からの手紙なのか半信半疑ながらも、章子は「もう一人の自分」への手紙を書き続け、それは彼女にとって、大切な心の拠りどころになる。山粼さん自身も原作には幾度も「きつさ」を覚えながらも、同時に章子が手紙を信じたように、「とにかく、信じ続ける」ことを大切に、佐伯章子という人物と向き合い続けたという。

手紙を書くという文化は身近にあった

そのように、映画の核をなす「手紙」だが、現実の山粼さんにとっても、手紙は離れた存在ではなかったという。

「私の生活では、手紙を書くという文化はごく身近にありました。誕生日を迎えた友だちへのお祝いのメッセージや、日頃からお世話になっているマネージャーさんへの感謝を手紙で伝えることもあって、それだけに、『手紙』が軸となる作品の世界には、すっと入り込めたように思います」

作中における「手紙」はそれぞれ異なった内容ではあるものの、その中には、相手に対する思いやりや豊かな情感が常に感じられ、それは山粼さんの経験を反映したものでもあったかもしれない。では、山粼さん自身が演じる章子については、自分と重なる点、また異なっている点はどのようなものか。まず重なる点については、「自分が感じたことや考えたことを、誰かに言うことが苦手な点」としたうえで、異なった点については、「場所の違い」であることを語った。

「もちろん、生きている場所が違うのは当たり前ですが、章子がいる場所はとても狭い、選択肢が限られた場所だと思います。ただ、私自身も俳優になる以前は、ごく狭い世界に生きてきて、演技に出合えたことで、いろんな人やこれまでに知らなかった世界を感じることができるようになったと思います」

そして、山粼さんはふたたび章子と自分の「重なる点」について語った。「章子は最後、自分のいる世界から必死になって抜け出そうとします。それはちょうど、演技の世界に飛び込もうとしたかつての自分を見るようなところもありました。また、章子が一歩を踏み出すことができたのは、周囲の人たちの支えが大きかったからですが、私がデビューできたのも、芸能事務所の方が声掛けをしてくれたこともありますし、その点でも重なるところはありましたね」

“はじめまして”の日に撮った印象的な場面

映画は章子が暮らす現在以外にも、章子が生まれる以前の父母・良太と文乃の出会い、また、章子をつねに気に掛ける、自らも辛い道のりを歩んできた教師・篠宮真唯子の過去なども丹念に描かれ、そのため、山粼さん自身が画面のうえでバッティングをすることのないメインキャストもいる。章子の父・良太を演じる松坂桃李さんもそうで、また真唯子を演じる黒島結菜さんは、劇中での章子が接触を避け続けたため、実は「掛け合い」と呼べるシーンはさほど多くはない。しかし、劇中では真唯子が章子を抱きしめる印象的なシーンがあり、それは山粼さんも強く印象に残っているという。

「実はあのシーンは、黒島さんとの“はじめまして”の日に撮られたものでした。ですので、これまで一緒に過ごしてきた時間のようなものはなかったですし、どのように感情を出せばいいかには悩みましたが、ただ、私は間近で黒島さんの体温を感じて、そこから出てくる感情に身を任せようと思いました。瀬々監督にもそれを伝えたら良いと言ってくれて、ですので、あのシーンには私の自然な感情が滲み出ていると思います」

では、瀬々監督はどのような点に重心を置いて、山粼さんと向き合ったのだろうか。山粼さんに尋ねると、基本的に演技に注文をつけることはほとんどなかったという。「また、カメラの前を離れたときに会話をする機会もあまりなく、それだけに自分の演技が果たしてよかったのか、不安に思うこともありました。でも、作品が完成して、初号試写が終わった時に監督は『よかった』と私に言ってくれて、それで報われたと思いました。あ、もちろん撮影中の思い出がないわけじゃないですよ。章子がお母さんと別れるとき、最後に文乃だったら娘にどんな声をかけるか。監督と北川（景子）さんとうんうんうなりながら考えたことは心に残っています」

演技の「殻」を破るために

こうして完成した映画『未来』は、いくつもの絶望を乗り越えた先にこそ宿る「光」の強さを感じさせられるが、山粼さん自身も、タイトルの通り「未来」を深く考えさせられたという。「それはまず、自分が章子のような状況に陥った時にどうするか、また、章子のような人に出会ったら自分はどう動くかを考えたということですね。『未来』は、観客の方にも自分の未来や、困っている人に会った時の一歩を深く問う映画だと思います」

では、山粼さん自身は自分の俳優としての「未来」についてどう考えているか。「私の演技には、まだまだ“殻”があると思います。それを破るために、目の前の演技に一つひとつ注力していくことが当面の目標です。たとえば“明るい人”を演じるとして、その“明るさ”を伝えるための、言葉や動きの幅が私には多くありません。言葉や動きのグラデーションを、徐々に伸ばしていきたいですね」

そんな山粼さんはいま、『未来』の佐伯章子と同じように、未来の自分への手紙を構想しているという。

「私はいま17歳ですが、18歳になったタイミングで、20歳の自分への手紙を書こうかと思っています。いま頑張っているカメラとギターがどれだけ上達したか、また俳優として自分がどれだけ成長したか、未来の自分へと託したいですね。いまよく練習している曲は、AIさんの『Story』です」

ちなみに好きな曲は、足立佳奈の『Good day』だという。「頑張らなくちゃと自分を勇気づけるときに、よく聴く大好きな曲です」。『Good day』の歌詞は、「昨日よりも 昨日よりも あと少し強くなって」という言葉が印象的だが、これからも、『未来』の章子のように、少しずつ強くなる「今日」を積み重ねることを予感させる山粼さんは、20歳のときにはどのような表情を見せてくれるだろうか。2年後の答え合わせを、今から楽しみにしたい。

【こちらも読む】永野芽郁と芳根京子の明暗はここから…？「朝ドラ」は「ヒロイン以外」でデビューするに限るワケ