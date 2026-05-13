TBS・山形純菜アナ「今年初のゴルフ」 ミニ丈ウエア姿のオフショット披露に反響「スタイル抜群」「美脚」「ゴルフウエア似合ってます」
TBSアナウンサーの山形純菜（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。「今年初のゴルフ」に出かけたことを報告し、ミニ丈ウエア姿のオフショットを披露した。
【写真】「スタイル抜群」美脚がのぞくミニ丈ウエア姿の山形純菜アナ
山形アナは、青空が広がるゴルフ場で開放的な写真をアップし「いいお天気だったけどこれ以上暑いとちょっと勘弁」とコメント。ドライバーでショットを打つ様子も披露し、「これからもゆるーく続けます！笑」とつづった。
コメント欄には「山形さん素敵」「ゴルフウエア似合ってますよ」「美脚」「スタイル抜群」「かわいい」「ナイスショット」「楽しそう 笑顔が素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「スタイル抜群」美脚がのぞくミニ丈ウエア姿の山形純菜アナ
山形アナは、青空が広がるゴルフ場で開放的な写真をアップし「いいお天気だったけどこれ以上暑いとちょっと勘弁」とコメント。ドライバーでショットを打つ様子も披露し、「これからもゆるーく続けます！笑」とつづった。
コメント欄には「山形さん素敵」「ゴルフウエア似合ってますよ」「美脚」「スタイル抜群」「かわいい」「ナイスショット」「楽しそう 笑顔が素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。