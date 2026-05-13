ユーチューバーとしてお馴染みの堀川未来夢 今度は日焼け止めで三刀流?
＜関西オープン 事前情報◇12日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞前戦の「中日クラウンズ」で3年半ぶりに通算5勝目を挙げた堀川未来夢は、登録者数43万人以上のYouTuber（ユーチューバー）としてゴルフ界を盛り上げる二足のわらじを履いているが、“三刀流”であることがわかった。
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紫外線が強くなるこの季節、堀川も日焼け止めが欠かせない。「今年から日焼け止めもはじめました」と手に持つのは『R?ve SENTEUR（レーヴ ソントゥール）』と書かれたモノ。実はこれ、堀川自身が容器や成分、香りなどこだわってプロデュースした日焼け止めだ。昨年から「プロゴルファーのための」と銘打って『R?ve SENTEUR』のシャンプー、トリートメントの製造・販売を開始。「プロゴルファーは、長時間紫外線を浴びてダメージを受けます。しっかりケアする成分をふんだんに入れています。自分がこういうのがあったらいいなと思って作りました」。その第二弾として日焼け止めを作った。「スプレータイプでべたつきませんし、ウォータープルーフで汗にも強い」。プロだけでなく、ゴルファーにとってうれしい効果ばかり。堀川プロデュースの一番の特徴は香りだ。「レーヴ ソントゥールは、フランス語で『理想的な香り』という意味なんですけど、一般的な商品よりも番手の高い香りを使用しています」。その香りはピオニーを選んだ。「集中力やリラックス効果があり、夜もけっこう寝られます。お風呂上りは部屋にも香りが残るぐらい。日焼け止めは、ラウンド中の汗臭さも消えます」と、ゴルファーにはうれしい話しばかり。ちょうどそのヨコでは、木下稜介が日焼け止めを使用しており、ピオニーのいい香りが広まった。多くのプロゴルファーや知人らが使用し、ちまたでは人気急上昇中とか。「大きな利益を出せるようになったら、ジュニア育成とかゴルフの試合などに使っていきたいですね」と、ゴルファーが理想とする商品開発だけでなく、ゴルフ界への還元も見据えている。1週間のオープンウィークを挟んで自身初の連勝がかかる一戦。ピオニーの香り以上の存在感を見せて大会を盛り上げつつ、目標とする年間王者の道を突き進む。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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