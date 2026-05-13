40歳・加藤ローサ、イメチェン姿に反響「違う人かと 素敵」「25歳前後に見えます」
俳優の加藤ローサ（40）が12日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルでイメチェンした姿を公開した。
【写真】「若々しい！」40歳・加藤ローサのイメチェン姿
投稿で「るん」と音符の絵文字を添えて、ショート動画を投稿し、ゆるやかなウェーブヘアを紹介した。
この投稿に「めっちゃ可愛い 似合う！！！」「年齢を重ねられても若々しくて可愛い」「昔と全然変わらんね」「違う人かと 素敵」「また益々キレイになってゆく」「あれ？痩せた？いい、とてもいい。美しさマシマシ、かわいさマシマシ」「25歳前後に見えます」「こんな顔になりたかった」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。
加藤は、2011年6月にサッカー選手の松井大輔氏（現在は引退）と結婚し、同年にフランス・ディジョンで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。25年8月、日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演した際、松井氏との離婚を公表した。
【写真】「若々しい！」40歳・加藤ローサのイメチェン姿
投稿で「るん」と音符の絵文字を添えて、ショート動画を投稿し、ゆるやかなウェーブヘアを紹介した。
この投稿に「めっちゃ可愛い 似合う！！！」「年齢を重ねられても若々しくて可愛い」「昔と全然変わらんね」「違う人かと 素敵」「また益々キレイになってゆく」「あれ？痩せた？いい、とてもいい。美しさマシマシ、かわいさマシマシ」「25歳前後に見えます」「こんな顔になりたかった」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。
加藤は、2011年6月にサッカー選手の松井大輔氏（現在は引退）と結婚し、同年にフランス・ディジョンで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。25年8月、日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演した際、松井氏との離婚を公表した。