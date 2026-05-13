ウルフアロン、“失敗を許さない”現代社会の風潮に苦言「1回間違えたらもうダメって、おかしい」
プロレスラーに転向した元柔道選手で東京五輪金メダリストのウルフアロンが、11日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#2に出演。現代社会の風潮に苦言を呈した。
【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン
焚き火を囲んだ夜の晩酌で、夜が更け会話が深まる中、東出昌大が「活動休止って、不安はなかった？」とフワちゃんに問いかけたのをきっかけに、話題は現代社会の生きづらさへ。
ウルフアロンは「人間なんて生きてりゃ間違いを繰り返すもんなのに、1個間違えたらもうダメっていう世の中になっちゃてる。そうなっちゃったら、更生する余地もないし、学ぶ機会だってない」と苦言を呈し、「みんな間違ったことをやって、それがダメだって分かって成長していくのに、1回の物事で『もうダメです。もうこれから先ありません』って、おかしな話じゃないですか」と、一度の失敗が許されない風潮への強い疑問を投げかけた。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回配信の同番組初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。
【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン
焚き火を囲んだ夜の晩酌で、夜が更け会話が深まる中、東出昌大が「活動休止って、不安はなかった？」とフワちゃんに問いかけたのをきっかけに、話題は現代社会の生きづらさへ。
ウルフアロンは「人間なんて生きてりゃ間違いを繰り返すもんなのに、1個間違えたらもうダメっていう世の中になっちゃてる。そうなっちゃったら、更生する余地もないし、学ぶ機会だってない」と苦言を呈し、「みんな間違ったことをやって、それがダメだって分かって成長していくのに、1回の物事で『もうダメです。もうこれから先ありません』って、おかしな話じゃないですか」と、一度の失敗が許されない風潮への強い疑問を投げかけた。
ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回配信の同番組初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。