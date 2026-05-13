上地雄輔、若かりし頃の実母を“顔出し”で紹介 「お綺麗すぎる」「めちゃくちゃ美人」と反響
俳優の上地雄輔（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。“母の日”にちなみ、母親の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「お綺麗すぎる」「めちゃくちゃ美人」若かりし頃の実母を“顔出し”で紹介した上地雄輔
上地は「母の日 #ありがとう #ワガママと我がママ 公人では無いのでプライベートは守らなきゃいけないと思い『この前出て来た昔の写真載せていーか？見る影無いから大丈夫だよよな』と確認したら、見た事無い汗だくのスタンプのOKが返ってきました笑 これからも良く食べ良く飲み良く笑い 日々を楽しんでちょーだい」（原文ママ）とユーモア交じりにつづり、1枚の写真をアップ。上品なモノトーンのコーデに、黒のボブヘアでチャーミングな笑顔を見せる若かりし日の母の姿が収められていた。
この投稿にファンからは「お綺麗すぎる」「とってもきれいなお母様ですね！ほんとうに雄輔さんはお父様にもお母様にも似てますね」「お母さん綺麗 ゆーちゃんに出会わせてくれてありがとうございます」「えー 素敵ママさん 公開を許して頂きありがとうございます すごく優しさに溢れた方なんだろうな」「メッチャきれい可愛い」「ゆーちゃんママ めちゃくちゃ美人 親子関係もめっちゃステキ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お綺麗すぎる」「めちゃくちゃ美人」若かりし頃の実母を“顔出し”で紹介した上地雄輔
上地は「母の日 #ありがとう #ワガママと我がママ 公人では無いのでプライベートは守らなきゃいけないと思い『この前出て来た昔の写真載せていーか？見る影無いから大丈夫だよよな』と確認したら、見た事無い汗だくのスタンプのOKが返ってきました笑 これからも良く食べ良く飲み良く笑い 日々を楽しんでちょーだい」（原文ママ）とユーモア交じりにつづり、1枚の写真をアップ。上品なモノトーンのコーデに、黒のボブヘアでチャーミングな笑顔を見せる若かりし日の母の姿が収められていた。