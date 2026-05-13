¡ÚÂîµå¡ÛÃÄÂÎVÃæ¹ñ¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¤¬5¿ÍÈ´¤16°ÌÉâ¾å¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï3°Ì¡õ¾¾Åçµ±¶õ¤Ï8°Ì¥¡¼¥×¡¡¸Í¾åÈ»Êå¤¬15°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ÆüËÜÀï¤Ç¤âÊ³Æ®¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤¬22¿ÍÈ´¤36°Ì¤Ø¡ÒºÇ¿·À¤³¦¥é¥ó¥¯¡Ó
Âîµå¤ÎºÇ¿·À¤³¦¥é¥ó¥¯¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤Þ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃÄÂÎÀï¤¬³«ºÅ¡£Ãæ¹ñ¤¬Âç²ñ12Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¡£Í¥¾¡¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂç²ñ10Àï10¾¡¤À¤Ã¤¿²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡£ÎÓ»íÅïÁª¼ê¤¬1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÎÂÌ÷ÖÂÁª¼ê¤¬5¿ÍÈ´¤¤Ç16°Ì¤ËÉâ¾å¡£²áµî¤Ë¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿ÎÂÌ÷ÖÂÁª¼ê¤Ï¡¢Âç²ñ½øÈ×¤³¤½¹õÀ±¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤Ë0¡Ý2¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ç¤âÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ë0¡Ý2¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬3°Ì¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬8°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤¬3¿ÍÈ´¤¤Ç15°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤È¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢³¤³°Àª¤Ï 3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î18ºÐ¿·±Ô¤Î¥³¥È¥óÁª¼ê¤¬¡¢3¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç20°Ì¤Ø¡£ÆüËÜÀï¤Ç¤â¾¾ÅçÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥²¥é¥·¥á¥ó¥³Áª¼ê¤Ï¡¢º£Âç²ñ¸Ä¿Í¤Ç9¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢22¿ÍÈ´¤¤Ç36°Ì¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï25¿ÍÈ´¤¤Ç41°Ì¤ËÉâ¾å¡£3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ç¤âµ®½Å¤Ê1¾¡¤ò¤¢¤²¤¿³Ô´§¹¨Áª¼ê¤¬34¿ÍÈ´¤¤Ç49°Ì¤ÈÂçÉý¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
¢¦¥È¥Ã¥×10
1°Ì ²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ)
2°Ì ¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
3°Ì Ä¥ËÜÃÒÏÂ
4°Ì F.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)
5°Ì ÎÓ»íÅï(Ãæ¹ñ) ¢¬1
6°Ì ¥«¥ë¥Ç¥é¥Î(¥Ö¥é¥¸¥ë) ¢1
7°Ì ÎÓ繇¼ô(ÂæÏÑ)
8°Ì ¾¾Åçµ±¶õ
9°Ì ¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó(´Ú¹ñ)
10°Ì ¥Á¥¦¡¦¥À¥ó(¥É¥¤¥Ä)
15°Ì ¸Í¾åÈ»Êå ¢¬3
29°Ì ±§ÅÄ¹¬Ìð ¢2
33°Ì ¼ÄÄÍÂçÅÐ ¢2
42°Ì ÅÄÃæÍ¤ÂÁ ¢5