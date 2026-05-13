安めぐみ、母の日のプレゼントに反響 夫・東貴博が泊まりの仕事中に… 「素晴らしい」「とても素敵」
タレントの安めぐみ（44）が12日までに、自身のブログを更新。“母の日”に夫でお笑い芸人“東MAX”こと東貴博（56）や11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんから贈られたプレゼントを明かした。
【写真】素敵な家族！安めぐみが家族から贈られた花
10日、「母の日。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は母の日でしたね」と切り出し、「世の中の全てのお母様、いつも本当にお疲れ様です」と母親たちへねぎらいの言葉を送った。
今年の母の日については、「数日前から夫が泊まりのお仕事で、1人ドタバタ過ごしていました」と振り返りつつ、「今日ピンポーンと、素敵なお花が届きました」と報告。ピンクや白のバラやカーネーションなどが華やかで優しい色合いにあしらわれたフラワーアレンジメントを手に笑顔を見せる写真を公開し、「ありがとうございます」と感謝をつづった。
さらに前日には、長女が習い事の帰りに「1日早いけどー」とカーネーションを買ってきてくれたといい、「とても感動しました」と喜び。真っ赤なカーネーションの花束の写真とともに、「ありがとう」と感謝の思いをつづった。
そのほか、「今日は次女は近所でボールすくいを楽しみました」と白いワンピース姿で夢中になってボールすくいを楽しむ2歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの姿も披露した。
最後は「今日も皆さん1日ほんとーうに、お疲れ様でした」とファンをねぎらい、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な母の日のプレゼント」「素晴らしい」「感謝の気持ちが伝わる良い日になりましたね」「旦那様とうたちゃんからのカーネーション嬉しいですね」「今日も幸せな日になりますように」「安さんとカーネーションのツーショット、とても素敵」などの声が寄せられている。
東と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
【写真】素敵な家族！安めぐみが家族から贈られた花
10日、「母の日。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は母の日でしたね」と切り出し、「世の中の全てのお母様、いつも本当にお疲れ様です」と母親たちへねぎらいの言葉を送った。
さらに前日には、長女が習い事の帰りに「1日早いけどー」とカーネーションを買ってきてくれたといい、「とても感動しました」と喜び。真っ赤なカーネーションの花束の写真とともに、「ありがとう」と感謝の思いをつづった。
そのほか、「今日は次女は近所でボールすくいを楽しみました」と白いワンピース姿で夢中になってボールすくいを楽しむ2歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの姿も披露した。
最後は「今日も皆さん1日ほんとーうに、お疲れ様でした」とファンをねぎらい、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な母の日のプレゼント」「素晴らしい」「感謝の気持ちが伝わる良い日になりましたね」「旦那様とうたちゃんからのカーネーション嬉しいですね」「今日も幸せな日になりますように」「安さんとカーネーションのツーショット、とても素敵」などの声が寄せられている。
東と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。