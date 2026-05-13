バラ専門店の会社を経営する男性が、婚活相手の34歳の美人経営者に対し「父が3人いる」と異色の家庭環境を明かす場面があった。

【映像】バラ専門店オーナーの年収を公開

5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、女性陣が新たな男性と出会える「仮面舞踏会」が開催された。あやかは、1人目の相手として「あか耳のネコ」の仮面をつけた男性を指名し、名前と顔がわからないままトークを展開する。

その中で、男性は「僕の両親がちょっと……父が3人いたりとかするんですけど」と、複雑な家庭環境を告白。続けて、「そういう家庭で育ったので、家族団欒みたいなものには憧れています」と、結婚や家庭に対する切実な思いを打ち明けた。

また、あやかが「これだけは譲れないものあります？」と尋ねると、男性は「ないですね。喧嘩とかあんましないので。基本、受け入れられる器は広げていってます」と答え、スタジオのMC陣からも「いいね」の声があがっていた。

なお、この男性こそ、あやかが狙っていたバラ専門店の会社を経営するA・ダイチ（7店舗経営・年収1300万円）。現在の婚約者であるショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）の許可を得て、ダイチとの「KEEPデート」に進んでいく。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）