“童顔×美ヒップ”真奈、『SPA!』グラビアン魂に初登場 愛称“マナティ”で話題
童顔と美ヒップを併せ持つ注目の真奈が、12日発売の『週刊SPA!』5月19日号の「グラビアン魂」のコーナーで初登場する。童存在で、愛称はほ乳類を彷彿とさせる“マナティ”。動物への愛情も深く、誌面の対談は予想外の展開を見せた。
【別カット】美ヒップをのぞかせこちらに振り向く真奈
真奈は1994年、静岡県生まれ。2006年にデビューし、今年で芸能活動20周年を迎える。趣味はサウナで、自身のYouTubeチャンネル「むちむちサウナ」では各地のサウナ施設をリポートしている。長年のキャリアを持つ一方で、グラビアでは新たな魅力を発揮。今回の撮影では、持ち味である柔らかな雰囲気と存在感が際立つ仕上がりとなった。
コーナーでは、動物への愛情を軸にトークが展開。真奈の愛称“マナティ”をきっかけに、出演者同士の会話は思わぬ方向へと広がっていく。誌面では、彼女の魅力を引き出す撮影とともに、グラビアン魂らしい独自の視点での対談が楽しめる内容となっている。
同号は、真奈のほか、一ノ瀬瑠菜や推し撮のあゆのも登場。多彩なラインナップで構成された一冊となっている。
【別カット】美ヒップをのぞかせこちらに振り向く真奈
真奈は1994年、静岡県生まれ。2006年にデビューし、今年で芸能活動20周年を迎える。趣味はサウナで、自身のYouTubeチャンネル「むちむちサウナ」では各地のサウナ施設をリポートしている。長年のキャリアを持つ一方で、グラビアでは新たな魅力を発揮。今回の撮影では、持ち味である柔らかな雰囲気と存在感が際立つ仕上がりとなった。
コーナーでは、動物への愛情を軸にトークが展開。真奈の愛称“マナティ”をきっかけに、出演者同士の会話は思わぬ方向へと広がっていく。誌面では、彼女の魅力を引き出す撮影とともに、グラビアン魂らしい独自の視点での対談が楽しめる内容となっている。
同号は、真奈のほか、一ノ瀬瑠菜や推し撮のあゆのも登場。多彩なラインナップで構成された一冊となっている。