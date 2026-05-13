なにわ男子・道枝駿佑、エリート捜査官＆女子大生役に “青春やり直し”潜入サスペンスコメディで主演【M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官】
【モデルプレス＝2026/05/13】ストームレーベルズ製作による完全オリジナル配信作品「M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官」が、2026年9月よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める。
【写真】韓国で歓声を浴びる“ミチゲッタシュンスケ”こと道枝駿佑
道枝が本作で演じるのは、警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多。頭脳明晰・運動能力抜群だが、人付き合いが苦手な“一匹狼”の若き刑事が、ある日、公安部から極秘任務を命じられる。それは、続発する【ドローン爆弾事件】の犯人が潜伏しているとされる、3年前まで女子大だった芸術大学「椿野芸術大学」への潜入捜査。女子学生が大半を占める芸術大学に、刑事だとバレずに紛れ込むため、奏多は女性の格好で潜入することに。さらに奏多は捜査の過程で、なぜかミュージカルへの出演が決まってしまう。練習に参加する中で、公演に向けて奮闘する仲間たちに感化され、捜査そっちのけで稽古に熱を入れていく。性別も立場も越えた“仲間”と、かつて味わえなかった“青春”を謳歌する奏多。しかし公演当日、事態は急変する。奏多は、爆弾犯の正体を暴くことができるのか。そして、ミュージカルの行方は。
主演を務める道枝は、オファーを受けた時の気持ちを「刑事役は夢のひとつでもあったので、嬉しかったです。さらに女装して潜入捜査をする役なんてやったことがないので、すごく面白そうだなと思いました」と振り返り、「コメディの要素が強い作品に出られることも、すごく嬉しかったですね」と期待を寄せた。大勢の女性の中へ潜入する役については、「芸術大学の女子大生って、どんな感じなのだろうと、色々探りました」と明かしつつ、現場では「他のキャストも女性の方が多かったので、『俺、どこにいればいいんだろう』みたいな時が結構ありましたね（笑）」と話した。最後に、本作を楽しみにする視聴者に向けて「本作は、いろいろな道枝駿佑が見られる作品になっています。クスッと笑えるようなところも多くて、是非とも気楽に見てくださればいいなと思います」とメッセージを寄せた。
併せて解禁となったのは、道枝演じる奏多の“刑事”としての顔と、潜入捜査のため女子大生に扮する姿、そのふたつの姿を対比させたティザービジュアル。エリート刑事としての凛とした眼差しと、芸術大の学生たちに自然に溶け込む佇まい。まったく異なるふたつの表情が同一画面に並ぶ構図は、本作のユニークな設定を物語る仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
― オファーを受けた際の心境を教えてください。
道枝：刑事役は夢のひとつでもあったので、嬉しかったです。さらに女子大生として潜入捜査をする役なんてやったことがないので、すごく面白そうだなと思いました。コメディもすごく好きなジャンルなので、コメディの要素が強い作品に出られることも、すごく嬉しかったですね。青春物語でもあり、本当に個性が強いキャラクターの方々が集まっているので、インパクトのある作品になりそうだと思いました。
― 女性ばかりの中に潜入する役ですが、演じてみていかがでしたか？
道枝：芸術大学の女子大生って、どんな感じなのだろうと、色々探りました。まずやってみてから、“こうしたらいい感じかも”と思いつくこともあったりして、現場で生まれるものもすごく大事にしていました。ただ女性の格好は、大変だなと思いました。クランクインからクランクアップまでウィッグを被っていたので、取った時の開放感はすごかったです。他のキャストも女性の方が多かったので、「俺、どこにいればいいんだろう」みたいな時が結構ありましたね（笑）。アドリブでの会話も多かったですけど、他のキャストの皆さんの明るいテンションに引っ張られて、楽しく演じられました。
― 道枝さん自身が、ひとりで女性ばかりの中に潜入するとなったら？
道枝：ちょっとしんどいかもしれない（笑）。すごく気を遣ってしまうと思います。
― 作品を楽しみにしているみなさまに、メッセージをお願いします。
道枝：刑事であったり、女装であったり、ミュージカルシーンだったり、いろいろな道枝駿佑が見られる作品になっています。クスッと笑えるようなところも多くて、是非とも気楽に見てくださればいいなと思います。そしてこの作品をきっかけに、自分も夢に向かって頑張ろうと思ってくれたら嬉しいです。
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◆道枝駿佑、エリート刑事役演じる
道枝が本作で演じるのは、警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多。頭脳明晰・運動能力抜群だが、人付き合いが苦手な“一匹狼”の若き刑事が、ある日、公安部から極秘任務を命じられる。それは、続発する【ドローン爆弾事件】の犯人が潜伏しているとされる、3年前まで女子大だった芸術大学「椿野芸術大学」への潜入捜査。女子学生が大半を占める芸術大学に、刑事だとバレずに紛れ込むため、奏多は女性の格好で潜入することに。さらに奏多は捜査の過程で、なぜかミュージカルへの出演が決まってしまう。練習に参加する中で、公演に向けて奮闘する仲間たちに感化され、捜査そっちのけで稽古に熱を入れていく。性別も立場も越えた“仲間”と、かつて味わえなかった“青春”を謳歌する奏多。しかし公演当日、事態は急変する。奏多は、爆弾犯の正体を暴くことができるのか。そして、ミュージカルの行方は。
併せて解禁となったのは、道枝演じる奏多の“刑事”としての顔と、潜入捜査のため女子大生に扮する姿、そのふたつの姿を対比させたティザービジュアル。エリート刑事としての凛とした眼差しと、芸術大の学生たちに自然に溶け込む佇まい。まったく異なるふたつの表情が同一画面に並ぶ構図は、本作のユニークな設定を物語る仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
◆道枝駿佑インタビュー
― オファーを受けた際の心境を教えてください。
道枝：刑事役は夢のひとつでもあったので、嬉しかったです。さらに女子大生として潜入捜査をする役なんてやったことがないので、すごく面白そうだなと思いました。コメディもすごく好きなジャンルなので、コメディの要素が強い作品に出られることも、すごく嬉しかったですね。青春物語でもあり、本当に個性が強いキャラクターの方々が集まっているので、インパクトのある作品になりそうだと思いました。
― 女性ばかりの中に潜入する役ですが、演じてみていかがでしたか？
道枝：芸術大学の女子大生って、どんな感じなのだろうと、色々探りました。まずやってみてから、“こうしたらいい感じかも”と思いつくこともあったりして、現場で生まれるものもすごく大事にしていました。ただ女性の格好は、大変だなと思いました。クランクインからクランクアップまでウィッグを被っていたので、取った時の開放感はすごかったです。他のキャストも女性の方が多かったので、「俺、どこにいればいいんだろう」みたいな時が結構ありましたね（笑）。アドリブでの会話も多かったですけど、他のキャストの皆さんの明るいテンションに引っ張られて、楽しく演じられました。
― 道枝さん自身が、ひとりで女性ばかりの中に潜入するとなったら？
道枝：ちょっとしんどいかもしれない（笑）。すごく気を遣ってしまうと思います。
― 作品を楽しみにしているみなさまに、メッセージをお願いします。
道枝：刑事であったり、女装であったり、ミュージカルシーンだったり、いろいろな道枝駿佑が見られる作品になっています。クスッと笑えるようなところも多くて、是非とも気楽に見てくださればいいなと思います。そしてこの作品をきっかけに、自分も夢に向かって頑張ろうと思ってくれたら嬉しいです。
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