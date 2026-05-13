生活に欠かせない「タオル」の進化がとまりません。イヤなニオイを抑えたり、体と髪で拭き分けできたり、便利な機能がついたアイデア商品など様々登場しています。

【写真を見る】速乾・リバーシブル・ヘアケア特化「令和のタオル」最新事情【THE TIME,】

バスタオル「正しい買い替え時期」は？

バスタオルをどのくらいで買い替えますか？

街行く90人に調査したところ「半年」「3年以上」「4〜5年で、雑巾だなと思ったら替える」など皆さんバラバラ。

一番多かったのは「1〜3年」でしたが、いつごろ買い替えるのが正解なのでしょうか？

『東京タオル卸商業組合』理事長・タオルソムリエ 鳥山貴弘さん：

「“半年から1年”が目処。綿が少なくなりふんわりしなくなる、“雑菌が繁殖してニオイが出やすくなる”ので買い替えをおすすめしている」

「今すぐ買い換えなきゃ！」と思った人は必見。令和には機能性抜群の進化したタオルがたくさんあるのです。

「拭き分けOK」や「3時間速乾」

様々なタオルがズラリと並ぶ『MEGAドン・キホーテ 成増店』（東京・板橋区）にあったのはー

THE TIME,マーケティング部 植 万由香部員：

「感触が表と裏で違う。表はいつものタオルの素材感だけど裏はちょっとふんわり」

その名も「情熱価格 一枚二役のバスタオル」(ドン・キホーテ/2199円)

表はコットンを使用し、肌触りのいい“体用”。裏はマイクロファイバーで吸水性・速乾性に優れているため“髪用”と、拭き分けができます。

さらに“売上げ8億円突破”と爆売れしているのが「情熱価格 3時間速乾ジャンボバスタオル」(ドン・キホーテ/1429円)

一般的に6時間以上かかると言われる部屋干し時間を“半分程度に短縮”。綿100％なのに3時間で乾くバスタオルです。

『PPIH』PBタオル商品開発担当・君島徳美さん：

「“糸同士の間隔を広げる”ことで速く乾く仕様になっている」

通気性があり雑菌が繁殖する前に乾くため、部屋干しのいやなニオイも防げるといいます。

ハンガーで干せて「洗濯効率UP」

“あるアイデア”で累計販売数500万枚を突破したのは「バスタオル卒業宣言」(本多タオル/1540円)。売れに売れたその理由はー

『本多タオル』代表取締役社長・本多正治さん：

「幅が33cmなので、ハンガーにかけて干すことができる」

バスタオルが幅をとり他の洗濯物が干せない…という悩みを解決できちゃいます。

こだわりの“綿”で髪のダメージ減

ヘアケアに特化したタオルも続々登場しています。

『伊澤タオル』営業本部長・倉部 大さん：

「ヘアダメージを軽減するために、綿に特殊加工をした“ヘアプロテクトコットン”を開発した」

それが、「ヘアケアタオル研究 回答（こたえ）は綿でした」(伊澤タオル/1590円)

濡れた髪はキューティクルが開いた状態で、タオルによる摩擦が大きいと髪にダメージが。しかし、ヘアプロテクトコットンならー

倉部さん：

「凹凸の少ない繊維なのでキューティクルの間に刺さりにくく、“髪への摩擦が約30％低減”される」

また、ビューティーブランドの『ReFa』からは、世界3大綿の一つ“エジプト超長綿”を使った「リファバスタオル」(1万2000円）。

植部員：

「柔らかくて肌触りがすごくいい。ふわふわで髪を優しく包み込んでくれる」

高品質な綿を使うだけではなく、“糸の撚り方”にもこだわりがあります。

『ReFa』LINEN企画責任者・三口撫子さん：

「独自の甘撚り製法で、“繊維の中に空気をたっぷり含ませている”。ゴシゴシ拭き取らずともサッと吸水してくれる、髪と肌の摩擦を極限まで抑えたタオル」

機能性◎アイデアタオル

“便利な機能付き”タオルも登場しています。

『ニトリ』からは、幅20cmと少し細めの「くるくるまわるキッチンタオル」(449円〜)

※5月11日までの期間限定価格/柄有りやサイズ違いは価格が異なります/一部離島では別途手数料がかかります

両端にあるボタンをとめると“リング状”になるので、くるくる回転させて“常に新しい面”で手が拭けます。

さらに、タテ・ヨコ約30cmの「くっつきタオル」(ムーンバット/1100円)は、これからの季節に役立つ機能が付いています。

それが、“表面と裏面がくっつけられる”ところ。

『ムーンバット』戦略事業部・藤井優美さん：

「表はエッジが効いたちょっと硬めの素材、裏面は柔らかい素材になっているので、“面ファスナーの原理”でくっつく」

例えばペットボトルを包むとー

植部員：

「しっかりとくっついて全然はずれない。夏は冷たい飲み物の表面の水分が気になるけど、タオルを巻いてそのままカバンに入れても安心」

梅雨の時期には、濡れた折り畳み傘を入れる“傘袋”としても使えます。

進化する令和のタオルが、様々な悩みも拭き取ってくれます。

（THE TIME,2026年5月8日放送より）