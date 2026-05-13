ラ・リーガ 25/26の第36節 オサスナとアトレチコ・マドリードの試合が、5月13日04:30にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、モイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ティアゴ・アルマダ（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのアデモラ・ルックマン（FW）がPKを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

18分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ロドリゴ・メンドーサ（MF）に代わりロビン・ルノルマン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

37分、オサスナが選手交代を行う。ラウル・モロ（MF）からキケ・バルハ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ティアゴ・アルマダ（FW）からアレクサンデル・セルロート（FW）に交代した。

60分、オサスナは同時に2人を交代。ハビ・ガラン（MF）、ルーベン・ガルシア（FW）に代わりアベル・ブレトーネス（MF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

71分アトレチコ・マドリードに貴重な追加点が入る。アレクサンデル・セルロート（FW）がヘディングシュートを決めて0-2。2点差に広げる。

72分、オサスナは同時に2人を交代。モイ・ゴメス（MF）、ルーカス・トロ（MF）に代わりアシエル・オサンベラ（MF）、アイマル・オロス（FW）がピッチに入る。

79分にアトレチコ・マドリードのマルコス・ジョレンテ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

82分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アデモラ・ルックマン（FW）からクレマン・ラングレ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分、オサスナのラウル・ガルシア（FW）のアシストからキケ・バルハ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが1-2で勝利した。

なお、オサスナは14分にハビ・ガラン（MF）、30分にルーベン・ガルシア（FW）、45+9分にアンテ・ブディミル（FW）、57分にキケ・バルハ（FW）、85分にアレハンドロ・カテナ（DF）、90+2分にフラビアンエンゾ・ボヨモ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは57分にコケ（MF）、59分にマルク・プビル（DF）、85分にロビン・ルノルマン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-13 07:00:17 更新