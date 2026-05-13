◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5x-3 広島(12日、岐阜)

巨人は佐々木俊輔選手のサヨナラホームランで劇的勝利。試合後には阿部慎之助監督がサヨナラ弾の場面を振り返りました。

9回にサヨナラ2ランを放った佐々木選手については「ノーアウト1塁になったら『バントはないよ』と勝負をかけて、あの一打が出たので素晴らしかった」と称賛しました。さらに「ホームランを打てる力はあるし、そこにちょっとかけて。(バントで)送ってとかは今日はなかなか。今日はもう打ってつないで勝とうと思って、勝負をかけた」と、強気の采配が実ったことを喜びました。

1番でスタメン起用した平山功太選手は7回に同点タイムリーを放つなど3安打猛打賞と躍動。「素晴らしい活躍。マークはきつくなると思うけど、その中でまたいい結果が出るように準備してほしい」と期待を寄せました。

先発の戸郷翔征投手は5回3失点で降板。指揮官は「ちょっとピリッとしなかった部分はあったが、試合を作ったと言っていいのかわからないが、なんとか粘ってあそこまで行ったのが、こういう結果につながったんじゃないかな」と一定の評価。2戦未勝利の右腕へ「今日なんとか勝たせてあげたかった。また考えて、頑張ってもらう」と語りました。

岐阜開催となったこの試合。ファンからの声援については「ものすごく熱い声援がベンチまで届いていましたし、選手も励みになったと思う」と感謝を口にしました。