アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、元女子マラソン日本記録保持者の野口みずきさん（47）が12日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。左利きゆえに区役所などの公共機関で直面する不便な日常を明かした。

今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送され、左利きの著名人が集結した。

「左利きって生きにくい…と思った瞬間」のトークテーマで、野口さんは「区役所とか郵便局に置いてあるペンが…伸びるやつ」と、机に置いてあるボールペンに困ることを明かした。

これにはスタジオの左利き出演者たちも一斉に共感。右上にボールペンが置かれている代表的な設置例の写真が映し出されると、MCの明石家さんまは「ホンマ書きにくいな。考えたら」と納得した。

野口さんが「書きにくいんですよ。あれ」と語ると、使用時の写真も映し出された。つながれている紐が用紙の上にかぶさってしまうため「名前見えない。勘で書いてます」と苦笑い。

そして、お笑いコンビ「東京ホテイソン」のたけるが「こんなこと言いたくないですけど、こんなボールペン、持って帰らないって。誰も。そんな頑丈にしなくても。家にある」と訴え、スタジオを爆笑させた。