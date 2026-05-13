愚痴を聞くだけの「都合のいい義姉」は卒業！ 長文LINEを『たった一行』で返した後の意外な結末

義妹は毎回会うたびに「お義姉さん、聞いてください！」と頼ってくる、いわゆる「かまってちゃん」。

そんな義妹に寄り添ってきたけれど、ある頃から「しんどい」と思い始めて！？

筆者の友人E子が実際に体験した義実家エピソードをご紹介します。

義妹は「かまってちゃん」

義妹は、人懐っこくおしゃべり好きな性格。

会うたびに

「お義姉さん！ 聞いてください！」

とニコニコ話しかけてきます。

最初は

「私を頼ってくれて嬉しい」

と義妹をかわいく思っていました。

「どう思います？」→ 真剣に回答するものの！？

しかし義妹の話題は、ほとんど自分の職場、恋人や友達の愚痴ばかり。

ひと通り話したあと、最後に必ず

「お義姉さんはどう思います？」

と聞いてきます。

私は真剣に答えるものの、義妹は

「あ、そういえば、それでね！」

と自分の話に戻ったりして、全然聞いてくれません。

話を聞くのがしんどい

私は毎日育児と仕事に追われるバタバタな日々で、義妹の長い話を聞くことに疲れ始めました。

それとなく夫に

「妹さん、ちょっと相談多くない？」

と言っても、夫は

「頼ってるんだよ。面倒見てくれてありがとう」

と笑うだけ。義実家からも

「E子さんがいてくれて、本当に助かるわ」

「あの子はE子さん大好きなのよね」

と同じ反応でした。

シンプルに「またね」と送ってみたところ！？

そんなある日のこと。

義妹から

「お姉さん聞いて！ 今日ほんと最悪で……」

と長文のラインが来ました。

私はスマホの画面を見ながら、ふと

「いつも丁寧に話を聞いてきたけれど、そのことが『この人には、いつ相談してもいい』と思わせてしまったのかも」

と思いました。

私は初めて、シンプルに

「大変だったね。今日はバタバタしてるからまたね」

と短く返答。

それだけで、思った以上に気が楽になりました。