福井テレビの福山千奈アナウンサー(24)が12日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナとバラ園を訪れたことを報告した。



【写真】けっこう上の方まで…初夏の装いに｢アイドルみたい｣の声も

「お休みの日に後輩の田丸アナとバラ園に行ってきました～」とつづり、同局の田丸萌夕希アナと訪れた色とりどりのバラが咲く園内での写真を公開。福山アナは緑に映える太もも丈の白いワンピース姿で、「すごいカメラで沢山写真を撮ってくれたので選びきれず…『ちなさん、この写真絶対好きだと思います』って何度も言われました すでに私のことをわかっている後輩です」と頼もしい後輩撮影による複数枚のカットを投稿した。



昼食のお刺身ランチやデザートの白玉団子を楽しんだことに続けて「田丸は初めての後輩なのですが、色んな共通点があるんです…感情豊かでしっかりしてて本当に可愛いです」とべた褒め。ほおに手を添える同じポーズや顔を寄せた仲良しショットも披露している。



満開のバラと新緑だけではなく、美脚&笑顔もまぶしい休日風景には、「めっちゃ、カワイイ!アイドルみたい!」「写真集出して下さい スカートめちゃくちゃ短過ぎでございます」「てか、凄いミニ」「笑顔も美脚もめっちゃステキ」といった声が寄せられている。



福井県出身の福山アナは学生時代に早大発のインカレアイドルコピーダンスサークル「夏目坂46」に所属。2024年に福井テレビ入社。25年には「FLASH」の恒例企画「地方局アナグランプリ」で北陸ブロック1位に選ばれた。



（よろず～ニュース編集部）