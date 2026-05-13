スウェーデンのイサク、ギョケレシュらが選出された

スウェーデンサッカー協会は5月12日、6月から開幕する北中米ワールドカップに向けたメンバー26人を正式に発表した。

日本代表と現地時間6月26日に対戦するなか、「日本にとって脅威」「普通にヤバいんよね」など注目を集めている。

イングランド・プレミアリーグのアーセナルで活躍するFWビクトル・ギョケレシュ、リバプールのFWアレクサンダー・イサクといった強烈なストライカーを中心に攻撃陣が形成。MF三笘薫とブライトンで共闘するMFヤシン・アヤリや、ニューカッスルで活躍するFWアンソニー・エランガもメンバー入りした。守備陣にもプレミアリーグでプレーする選手が複数揃っている。

SNSでは「普通にヤバいんよね」「タレント揃ってるんだな」「日本にとって脅威」「かなり嫌な相手」「楽しみになってきた」「激アツな試合になりそう」「普通にイサク怖すぎる」など多くのコメントが寄せられ、欧州プレーオフから勝ち上がってきたスウェーデンのメンバー26人が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）