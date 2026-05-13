なにわ男子の道枝駿佑（２３）が、９月にＡｍａｚｏｎプライムビデオで配信される映画「Ｍ．Ｉ．Ｓ．Ｓ．Ｉ．Ｏ．Ｎ． 歌劇な潜入捜査官」（後藤庸介監督）に主演することが１２日、分かった。女子大生に扮（ふん）するエリート刑事という異色の主人公を演じる。

警視庁捜査三課の若手刑事・奏多（道枝）は頭脳明晰（めいせき）で運動能力抜群だが、人付き合いが苦手な役柄。事件解決のため、続発するドローン爆弾事件の犯人が潜伏しているとされる芸術大学に、女子大生として潜入する―。

刑事役初挑戦の道枝は「刑事役は夢の一つだったので、うれしかったです。さらに、女子大生として潜入捜査をする役なんてやったことがないので、すごく面白そうだなと思いました」と喜びを語った。

潜入する大学は３年前まで女子大学。大半が女子学生のため、奏多も正体を隠すべく女装して捜査に当たるが、「女性の格好は大変だなと思いました。クランクインからアップまでウィッグを被っていたので、取った時の解放感はすごかったです」と明かした。

潜入中になぜかミュージカル出演が決まり、捜査そっちのけで練習に励み、かつて味わえなかった青春を謳歌（おうか）する展開も見どころ。「刑事×女子大生×ミュージカル」という前代未聞の“青春やり直し潜入サスペンスコメディー”に体当たりで挑む。

「刑事であったり、女装であったり、ミュージカルシーンだったり、いろいろな道枝駿佑が見られる作品になっています。クスッと笑えるようなところも多くて、ぜひとも気楽に見てくだされば」と呼びかけた。

〇…解禁されたビジュアルではスマートな刑事と、女性ものの指輪やイヤリングをつけた女子大生姿を披露した。共演者も女性が多かったといい、「『俺、どこにいればいいんだろう』みたいな時が結構ありましたね（笑）」とドギマギ感も味わった様子。「アドリブでの会話も多かったですけど、キャストの皆さんの明るいテンションに引っ張られて楽しく演じられました」と振り返った。