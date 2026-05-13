女優の紺野まひる（４９）が、驚きの姿を公開した。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し「壁倒立チャレンジ」と題してショート動画をアップ。加圧トレーニング後に「チャレンジしました」と、倒立する様子を撮影した。「時々、身体を逆さに（逆立ち）すると、とても気持ちいいです。脳に刺激、下半身に溜まった色んな物がスッキリします」とオススメ。「トレーナーの女の子と鉄棒の話になり、新たな技に挑戦しようかと。次は動きやすい格好、そして準備運動も忘れずに。お楽しみに」と呼びかけた。

今月７日の投稿では鉄棒にチャレンジする様子をアップしており、「今回【〇〇チャレンジ】２回目ですが、いつか【思い立ったが吉日】がシリーズ化しそうな予感、、、、みなさん、何か見てみたい事あります？」とファンに問いかけ「＃なんでもやってみる ＃失敗は成功のもと ＃心も身体もハッピーに ＃来年５０歳」とハッシュタグをつけた。

スポーツブラにショートパンツのウェアを着て、カメラに向かってニッコリ。さすがは元タカラジェンヌ！抜群スタイルを見せた。フォロワーからは「すごいです」「スゴい。倒立編ありがとうございます。あと１分も耐えられそうだなんて！？流石（さすが）です！」などの感想が集まった。