Snow Man佐久間大介、スタジオ大爆笑の斬新なアイデア提案 後輩・浮所飛貴に“疑惑”浮上？「説教ですね（笑）」
麒麟・川島明とSnow Man・佐久間大介がダブルMCを務めるTBSのスペシャル番組『検証！おカネの窓口』の第3弾が、13日午後8時から初の2時間スペシャルで放送される（※関東ローカル）。今回は、前回惜しくも敗れた佐久間が、再び“ヒットの超人”として「浅草花やしきのど定番アトラクション」の再生に挑む。
【写真】佐久間大介のアイデアに爆笑！川島明、吉瀬美智子らスタジオ陣
本番組は、世の中の「お金にまつわるお悩み」を“ヒットの天才”と呼ばれる面々に相談し、提案されたアイデアを実際に検証。悩みの答えを導き出すマネーリサーチバラエティー。スタジオには吉瀬美智子、池田美優（みちょぱ）を迎え、検証の行方を一緒に見守る。
1つ目の相談は、「イメージの悪い不人気野菜を救ってほしい」。苦手食材として挙げられがちなゴーヤ、セロリ、モロヘイヤを使い、“ヒットの超人”たちが料理を考案。どのメニューが最も若者の支持を集めるのかを検証する。
この悩みに挑む“ヒットの超人”は、初参加となる速水もこみち、料理研究家・リュウジ、そしてヒット料理漫画『ミスター味っ子』×中川翔子の3組。速水は、広尾学園中学校・高等学校に出向き自ら現場でリサーチを実施。学食に唯一なかった“パスタ”に着目し、「広尾学園限定のパスタランチ」を考案する。中川は、長きにわたって人気を誇る料理漫画「ミスター味っ子」に実際に登場するレシピに今話題の“麻辣”を掛け合わせた「麻辣かき揚げDON」で勝負。そして、SNS総フォロワー数1140万人を誇る料理研究家・リュウジは家庭でも簡単に再現できるアイデアで学生に人気のラーメンを武器に勝負に挑む。
また、前回惜しくもSHOWROOM社長・前田裕二に敗れたMC・佐久間が、“ヒットの超人”としてリベンジ参戦。さらに、第1弾・第2弾に続き登場の前田裕二、そして今回初参戦となるくっきー！（野性爆弾）を迎え、“ヒットの超人”3人で、時代の変化とともにマンネリ化が指摘される「浅草花やしきのど定番アトラクション」の再生に挑む。
佐久間が考案したのは「叫びのぴょんぴょん」。アトラクションに乗りながら、普段言えない相手への思いを全力で叫ぶという斬新なアイデアに、スタジオは大爆笑。くっきー！は花やしきにゾンビが出現する衝撃のアイデアを提案。笑いではなく絶叫を生む、その独特すぎる世界観に注目。前田は41年間代わり映えのしないアトラクション「スカイシップ」を天才アイデアで蘇らせる。三者三様の発想から生まれた新アトラクション。果たして、最も人気を集めるのはどれなのか。
さらに、「代わり映えしないお子様ランチを救ってほしい」――そんな悩み解決に挑む“ヒットの超人”は、第2弾に続き参戦の劇団ひとりとギャル曽根、さらに今回初タッグとなる浮所飛貴（ACEes）とサイエンスアーティスト・市岡元気の4人。浮所＆市岡は親子で楽しめる“科学”をテーマにアプローチ。色が変わるオムライスや、パチパチとはじける食感のポテトサラダなど、サイエンス要素を取り入れたユニークなメニューで勝負に挑む。前回の反省を踏まえパワーアップしたギャル曽根は独自の発想で対抗。果たして、子どもたちの心を掴む“最強のお子様ランチ”は誕生するのか。
■MCコメント
▼川島明（麒麟）
毎回、すごく勉強になりますね。特に前田さんの戦い方が印象的で、我々はアイデアを出したあとは運任せなところがありますが、前田さんは長期化を見据えて全て計算でやっていて。説得力があって面白かったです。今回はこれまでで一番スケールが大きく、熱が入った第3弾になったと思います。これをご覧の皆さんが「うちのゲームセンター寂しいな」や「サービスエリアになにか仕掛けてほしいな」と感じたら、ぜひこの番組に連絡してもらえたら。本気で行きますので（笑）。視聴者の皆さんと一緒に、日本を盛り上げていけたらなと思います。
▼佐久間大介（Snow Man）
今回2つの企画でヒットに挑みましたが、改めて“場所によってヒットする特徴が違う”と感じました。前回の「美味しい」今回の「楽しい」だけでなく、さらにいくつか要素をプラスした発想が必要だなと思いました。今回は僕的にもかなり思い出深いものに触れられたので、うれしかったです。あと、後輩の浮所にある疑惑が出ていたので…第4弾ではスタジオに呼び出して説教ですね（笑）。初の2時間スペシャルでしたが、収録は本当にあっという間で、これまでの大ボリュームな内容がさらに規模を拡大してパワーアップしていると思うので、ぜひ皆さんの中でも何かヒントになるものがあればうれしいです。
【写真】佐久間大介のアイデアに爆笑！川島明、吉瀬美智子らスタジオ陣
本番組は、世の中の「お金にまつわるお悩み」を“ヒットの天才”と呼ばれる面々に相談し、提案されたアイデアを実際に検証。悩みの答えを導き出すマネーリサーチバラエティー。スタジオには吉瀬美智子、池田美優（みちょぱ）を迎え、検証の行方を一緒に見守る。
この悩みに挑む“ヒットの超人”は、初参加となる速水もこみち、料理研究家・リュウジ、そしてヒット料理漫画『ミスター味っ子』×中川翔子の3組。速水は、広尾学園中学校・高等学校に出向き自ら現場でリサーチを実施。学食に唯一なかった“パスタ”に着目し、「広尾学園限定のパスタランチ」を考案する。中川は、長きにわたって人気を誇る料理漫画「ミスター味っ子」に実際に登場するレシピに今話題の“麻辣”を掛け合わせた「麻辣かき揚げDON」で勝負。そして、SNS総フォロワー数1140万人を誇る料理研究家・リュウジは家庭でも簡単に再現できるアイデアで学生に人気のラーメンを武器に勝負に挑む。
また、前回惜しくもSHOWROOM社長・前田裕二に敗れたMC・佐久間が、“ヒットの超人”としてリベンジ参戦。さらに、第1弾・第2弾に続き登場の前田裕二、そして今回初参戦となるくっきー！（野性爆弾）を迎え、“ヒットの超人”3人で、時代の変化とともにマンネリ化が指摘される「浅草花やしきのど定番アトラクション」の再生に挑む。
佐久間が考案したのは「叫びのぴょんぴょん」。アトラクションに乗りながら、普段言えない相手への思いを全力で叫ぶという斬新なアイデアに、スタジオは大爆笑。くっきー！は花やしきにゾンビが出現する衝撃のアイデアを提案。笑いではなく絶叫を生む、その独特すぎる世界観に注目。前田は41年間代わり映えのしないアトラクション「スカイシップ」を天才アイデアで蘇らせる。三者三様の発想から生まれた新アトラクション。果たして、最も人気を集めるのはどれなのか。
さらに、「代わり映えしないお子様ランチを救ってほしい」――そんな悩み解決に挑む“ヒットの超人”は、第2弾に続き参戦の劇団ひとりとギャル曽根、さらに今回初タッグとなる浮所飛貴（ACEes）とサイエンスアーティスト・市岡元気の4人。浮所＆市岡は親子で楽しめる“科学”をテーマにアプローチ。色が変わるオムライスや、パチパチとはじける食感のポテトサラダなど、サイエンス要素を取り入れたユニークなメニューで勝負に挑む。前回の反省を踏まえパワーアップしたギャル曽根は独自の発想で対抗。果たして、子どもたちの心を掴む“最強のお子様ランチ”は誕生するのか。
■MCコメント
▼川島明（麒麟）
毎回、すごく勉強になりますね。特に前田さんの戦い方が印象的で、我々はアイデアを出したあとは運任せなところがありますが、前田さんは長期化を見据えて全て計算でやっていて。説得力があって面白かったです。今回はこれまでで一番スケールが大きく、熱が入った第3弾になったと思います。これをご覧の皆さんが「うちのゲームセンター寂しいな」や「サービスエリアになにか仕掛けてほしいな」と感じたら、ぜひこの番組に連絡してもらえたら。本気で行きますので（笑）。視聴者の皆さんと一緒に、日本を盛り上げていけたらなと思います。
▼佐久間大介（Snow Man）
今回2つの企画でヒットに挑みましたが、改めて“場所によってヒットする特徴が違う”と感じました。前回の「美味しい」今回の「楽しい」だけでなく、さらにいくつか要素をプラスした発想が必要だなと思いました。今回は僕的にもかなり思い出深いものに触れられたので、うれしかったです。あと、後輩の浮所にある疑惑が出ていたので…第4弾ではスタジオに呼び出して説教ですね（笑）。初の2時間スペシャルでしたが、収録は本当にあっという間で、これまでの大ボリュームな内容がさらに規模を拡大してパワーアップしていると思うので、ぜひ皆さんの中でも何かヒントになるものがあればうれしいです。