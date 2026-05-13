大一番で結果を残した。EX風林火山の内川幸太郎（連盟）が5月12日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。目まぐるしくトップ目が入れ替わる大接戦を制して、チームにファイナルシリーズ2勝目を持ち帰った。

【映像】これが世界王者の底力！内川幸太郎、渾身の親満貫

内川は11日の第1試合にも登板。結果は、トップのBEAST X・中田花奈（連盟）と2000点差の2着だった。当試合は起家からBEAST X・東城りお（連盟）、内川、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで開局。東1局は親番の東城が7800点をツモった。東1局1本場は黒沢のみ、東2局2本場は内川・黒沢・東城のテンパイ流局。東2局3本場は東城が1100点（＋900点、供託4000点）をアガった。

一方、内川は東3局、食い伸ばしを含めて鳴きを連発。東城と黒沢のリーチをかい潜って北・赤・ドラ2の満貫・8000点（供託2000点）を獲得し、3着目から2着目に浮上した。東4局は黒沢が3900点（供託1000点）を奪取。東4局1本場では5800点（＋300点、供託1000点）を上乗せし、東城を抜いてトップ目に立った。東4局2本場は東城が跳満を完成。すぐさま黒沢を抜くと、南1局では黒沢が満貫・8000点（供託1000点）をツモり、再びトップ目に返り咲いた。

そんな中で迎えた南2局、内川は恵まれた配牌を無駄なく打ち進めて4巡目にリーチ。黒沢からプッシュを受けたものの、見事にアガリ牌を引き寄せ、リーチ・ツモ・平和・赤2の親満貫・1万2000点を成就させた。これで3着目から一気にトップ目までアップ。オーラスの南4局1本場では南・ドラ1の2000点（＋300点、供託1000点）を加点し、会場をチームカラーに染めた。

試合後、内川は昨夜に続く起用の理由について、「亜樹さんが行くか、僕が行くかで最後まで昨日の夜、ミーティングをしたんですけど。『うっちー、行ってこい』という判断でした」と兼任監督・二階堂亜樹（連盟）からの指示だと説明。親満貫をアガった南2局、黒沢にプッシュされた点に関しては、「本当に怖いですね。何回もやられてるんで、分かるんですよ。本当にお願いだから、ちょっとだけ我慢してもらえませんかって思って。1回だけ4000オールを引くまで我慢してもらえませんかって思っていたんですけど、よかったですね。久しぶりにめちゃくちゃうれしかったです」と笑みをこぼした。

「今日、残り6戦で始まったんですけど。風林火山、粘ってはいたんですが、トップがどうしても取れずに粘るだけで来ていたんですよね。絶対にトップを取らなきゃいけない日がありますし、それが、時間が短くなればなるほど厳しいと思っていたので。この6戦、1戦目でトップが取れたのは本当に嬉しいです。もう一番嬉しいですね、今年。一番いいタイミングでトップを取れたと思います」。昨年、世界大会の頂点に立った真紅の烈風が、チームをMリーグの頂点へと導く。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万6300点／＋56.3

2着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）2万7400点／＋7.4

3着 BEAST X・東城りお（連盟）2万7300点／▲12.7

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）9000点／▲51.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

