なにわ男子の道枝駿佑（23）が、Prime Video「M．I．S．S．I．O．N． 歌劇な潜入捜査官」（9月から独占配信）で主演を務めることが12日、分かった。昼の姿は女子大生、正体はエリート捜査官という“一人二役”に挑戦する。

「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」というジャンルミックスの“青春やり直し”潜入サスペンスコメディー。道枝演じるエリート刑事が極秘任務のために女子大生に扮（ふん）し、女性が大半を占める芸術大学に潜入。ミュージカルへの出演に向けて仲間たちと練習に打ち込むが、公演当日に予期せぬ事態に襲われる。

刑事役は「夢の1つ」だったという。芸術大の学生というイメージ像も膨らませながら向き合い「女性の格好は大変だなと思いました。クランクインからクランクアップまでウィッグを被っていたので、取った時の開放感はすごかったです」とユニークな役どころを演じきった。

解禁されたティザービジュアルでは、持ち前の端正なルックスが生きる“刑事”と“女子大生”、2つの姿がうかがえる。「いろいろな道枝駿佑が見られる作品になっています。自分も夢に向かって頑張ろうと思ってくれたらうれしいです」と呼びかけた。