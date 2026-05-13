【衝撃展開】取引先の男性と2人きりで食事後、終電を逃してしまった主人公...。すると彼が豹変し【まさかの事態】に...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！ 仕事の付きあいで取引先の男性と食事に行った主人公。気遣いから終電を逃してしまい、仕方なく相乗りしたタクシーで、思いもよらない恐怖の体験をすることになります。果たしてどんな事態が待っていたのでしょうか...！？

ある日の仕事終わり、私は取引先の男性と2人で食事に行くことになりました。当初は、今後の仕事のことも考え、少しでも良い関係を築こうと考えていたのです。

食事の席では、彼が気前よくご馳走してくれたため、私はとても申し訳ない気持ちに...。その手前、自分から「帰ります」とは、なかなか切り出しにくい空気が流れていました。

愛想笑いを浮かべながら相手の話にあわせているうちに、どんどん時間が過ぎていきました。ふと時計を見たときには、すでに終電の時間を過ぎてしまっていたのです。

途方に暮れる私を見て、彼は「タクシーで帰りなよ、俺も通り道だから」と提案してくれました。私はその言葉に甘え、一緒にタクシーへ乗り込むことになりました。