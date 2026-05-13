お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（34）が12日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。後輩芸人の結婚式に自分だけが招待されていない衝撃の理由が明かされ、スタジオが騒然となる場面があった。

今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集結した。

町田の情報提供者は後輩のお笑いコンビ「金魚番長」の箕輪智征。「近々、僕の結婚式があるのですが、町田さんは招待していません」と伝えられた。これに町田は「そうなんです。なんか…俺だけ呼ばれてない。近場で。ユニットでやっているライブのメンバーとかは呼ばれてるけど、僕は呼ばれてない」と首をかしげた。

相方の佐々木隆史ら近しい芸人が呼ばれている中、町田だけ招待されていないことに「なんで?」という声があがると、町田は「わかんないっす。全くわからんっす」と心当たりが見つからないとした。

すると、箕輪から「実は町田さんは、僕の奥さんが人数合わせで行った合コンで、当時、僕と奥さんが付き合っていることを言っていたはずなのにアプローチしていたからです」と理由が明かされた。

まさかの事実に、これまでの同情的な空気は一変。「うわ…」「最悪じゃん」「えぐっ」とスタジオは騒然。さらに箕輪からは「合コン後、何度か町田さんから電話もあったらしく“今から家に行ってもいい?”“何もしないし、なんなら手錠つけておいてくれてもいいから”などと言われたそうです」と暴露され、出演者たちはドン引きだった。

箕輪が最後に「とはいえ、僕はまだ町田さんが僕と奥さんが付き合っていたことを知らなかった可能性を信じています」と温かいフォローを入れると、町田は「本当に知らなかったです。マジで」と潔白を主張した。

しかし、佐々木は「いやいや、本当のこと言えよ!お前」とピシャリ。この言葉に町田はフリーズし、MCの田村淳から「知ってたの?」と改めて確認されると、「何か…」と明らかに動揺した。

スタジオが爆笑に包まれる中、町田は「本当に知りはしらなかった。彼女っていうのは」とし「僕らの合コンチームと後輩の合コンチームと、どっちでも飲んだみたいな話ぐらいは聞きました」と説明。だが、佐々木は「この件、一回町田に聞いたことがある」とし「その時は箕輪と付き合ってたこと“知ってた”って言ってました」と証言した。

またしてもスタジオにどよめきが起こったが、町田は「それは…手錠の後ね」と訂正して笑わせた。そして、「後に知って、そこから連絡取らなくなった」と必死に弁解した。