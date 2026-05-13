M!LK佐野勇斗、小学生の頃「20〜30枚のテストを隠した」エピソード 驚きの理由も明かす
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が8日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「佐野勇斗の歴史に学ぶ夢の叶え方!!」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまな成功や挫折などのエピソードを明かした。
【写真】“グレた高校時代”の12点のテストを披露した佐野勇斗
小学生時代の話題を進める中で、「勉強もすごいできたんで、100点が当たり前だったんですよ」という佐野。そんな中、「80点を取ってしまった」という。「全然悪くはないんです。今思えば…」と前置きしたうえで、「（当時は）これはやばいと思い、テストを隠し…そこから20〜30枚のテストを隠した」と告白。
「成績上がってねぇじゃねぇか！」と笑いながらツッコむメンバーに対し、すべて点数が悪いから隠していたわけではなく、2枚目以降が返ってきた場合、1枚目が無いのは不審に思われるからそれ以降も隠すようになり、「気づいたら30枚隠していた」「テストを（親に）見せなくなった」と説明した。
「お母さん何も言わないの？」とメンバーから問われると、結局不審に思った親に探されてしまい、大量の答案が一気に発見されてしまったことを明かし、「記憶に残っている中で一番怒られてます」と苦笑いした。
【写真】“グレた高校時代”の12点のテストを披露した佐野勇斗
小学生時代の話題を進める中で、「勉強もすごいできたんで、100点が当たり前だったんですよ」という佐野。そんな中、「80点を取ってしまった」という。「全然悪くはないんです。今思えば…」と前置きしたうえで、「（当時は）これはやばいと思い、テストを隠し…そこから20〜30枚のテストを隠した」と告白。
「お母さん何も言わないの？」とメンバーから問われると、結局不審に思った親に探されてしまい、大量の答案が一気に発見されてしまったことを明かし、「記憶に残っている中で一番怒られてます」と苦笑いした。