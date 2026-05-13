すみぽんが『週プレ』降臨！NOBROCK TVで話題の美少女が魅せる小悪魔グラビア♡

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！

『佐久間宣行のNOBROCK TV』をはじめとするYouTubeでの活躍に加え、ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』などテレビ出演も急増中のすみぽんが、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！

すみぽん ©熊谷直子／集英社

【プロフィール】

すみぽん（高倉 菫）

2001年8月12日生まれ 愛知県出身 身長160cm

特技＝バク転

趣味＝バスケットボール

バスケットボールタレント、インフルエンサーとして、テレビやSNSを中心に活躍。ドラマなど演技方面の仕事でも活躍の幅を広げている。愛称はすみぽん。

公式X & Instagram【@su_n812】

公式TikTok【@sumiponp】

公式YouTubeチャンネル『すみぽんちゃんねる。』

今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】すみぽん（高倉菫）写真集「猫目。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月11日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】すみぽん（高倉菫）写真集「猫目。」©熊谷直子／集英社

＜特集情報＞

官邸の奥の間に閉じこもる“卑弥呼”高市首相がこれから迎える「3つの危機」、

フィリピン、タイ、ベトナム…ひと足先に“油が足りなくなった国々”のリアル、

5.15メンバー発表！森保ジャパン「W杯サプライズ招集」はあるのか!? などなど・・・

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！