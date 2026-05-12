インバウンド売上高が19.9％減　エイチ・ツー・オー リテイリング26年3月期は減収減益

阪急阪神百貨店を運営するエイチ・ツー・オー リテイリングが、2026年3月期連結業績を発表した。売上高は前期比0.2％減の6802億円、営業利益は同7.0％減の323億円、純利益は同14.0％減の299億円と、減収減益での着地となった。

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主力の百貨店事業は、売上高が同2.2％減の6210億円、営業利益が同15.8％減の237億円と、減収減益だった。阪急うめだ本店のリモデルに伴う売り場閉鎖の影響に加え、2024年4〜6月に急伸したインバウンド需要の反動や2025年11月以降の中国からの訪日客減少により、インバウンド売上高が同19.9％減となったことが響いた。また、POSレジ刷新に伴う一時的な費用の増加も利益を押し下げた。その一方で、国内顧客のラグジュアリーブランドや宝飾品、時計などの高額商材への需要は年間を通じて堅調だった。

2027年3月期の連結業績予想については、売上高は前期比4.7％増の7120億円、営業利益は同0.4％増の325億円、経常利益は同4.4％減の330億円、純利益は同23.2％減の230億円を見込んでいる。阪急うめだ本店の改装効果が売り上げを押し上げる一方、人件費などのコスト増、中国人による免税売上高の減少継続を見込む。

■エイチ・ツー・オー リテイリング 2026年3月期連結業績

売上高：6802億1500万円（前期比0.2％減）

営業利益：323億8600万円（同7.0％減）

純利益：299億5000万円（同14.0％減）